Una combinazione perfetta tra tecnica ed eleganza. Frutto della sinergia tra le divisioni Paper e Self-Adhesives, Sheets Exclusive Collection racchiude alcune delle più famose e pregiate carte Fedrigoni realizzate in versione autoadesiva e certificate FSC®.

Eleganza, versatilità e tecnica. Un ventaglio completo che include preziose carte patinate, naturali, colorate, marcate feltro e goffrate, tutte in versione autoadesiva e certificate FSC. Si tratta di Sheets Exclusive Collection, la nuova gamma per la realizzazione di etichette luxury ideata dal Gruppo Fedrigoni, operatore globale di riferimento nella produzione di carte speciali ad alto valore aggiunto per il packaging di lusso e altre applicazioni creative, nonché di materiali autoadesivi per la creazione di etichette premium.

Nato della sinergia tra Fedrigoni Paper e Fedrigoni Self-Adhesives, il cofanetto Sheets Exclusive Collection racchiude alcune delle carte più prestigiose del Gruppo, come Arena, Constellation, Corolla, Freelife, Tintoretto, Sirio e Woodstock, tutte disponibili in fogli adesivi dal formato variabile e pensate per l’utilizzo in diversi ambiti: dal settore lusso al packaging di prodotti artigianali, dal gourmet food alle bevande più ricercate, dalla logistica ai prodotti per home office, dalle applicazioni di sicurezza “tamper evident” fino ai settori che prevedono applicazione manuale, come figurine e giocattoli.

Per garantire la più totale compatibilità di stampa con le macchine dei principali produttori, la collezione include di una serie di prodotti per la stampa Offset, che richiede maggiori tirature, e una serie per la stampa digitale, che comprende materiali specifici per stampa con toner a secco e altri con toner liquidi.