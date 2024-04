DuPont™ Cyrel ® Flexographic Solutions sta implementando un aumento di prezzo fino al 7% su lastre Cyrel® selezionate, maniche fotopolimeriche Cyrel® Round e solvente di lavaggio Cyrel® Flexosol-i a partire dal 15 aprile 2024.

“Le significative sfide inflazionistiche combinate con le influenze geopolitiche e gli aumenti dei costi di manodopera, trasporto e magazzinaggio stanno influenzando DuPont™ Cyrel® Flexographic Solutions”, spiega Jan Scharfenberg, Business Leader DuPont™ Cyrel® Flexographic Solutions East.

Secondo Jan, i team di DuPont hanno lavorato duramente per mitigare l’impatto sui costi e continueranno con questo impegno. Il team Cyrel® rimane impegnato a fornire prodotti in modo tempestivo ed efficiente per salvaguardare prestazioni, qualità e affidabilità, nonostante i cambiamenti significativi del momento attuale.