Ricco programma di eventi per l’Istituto Italiano Imballaggio e Fondazione Carta etica del Packaging

Maggio è un mese che si preannuncia ricco di appuntamenti per Istituto Italiano Imballaggio e per Fondazione Carta Etica del Packaging, che ha come obiettivo la diffusione dei 10 principi enunciati dalla Carta Etica del Packaging, per stimolare visioni e riflessioni sulla progettazione etica dell’imballaggio e una nuova cultura d’impresa.

Per iniziare, dal 3 al 6 maggio 2022, a Ipack-Ima 2022, RhoFiera, stand C93 – Pad.5, la Fondazione racconta e promuove i 10 Valori della Carta, presenta la community degli Ambasciatori e l’Algoritmo della Fondazione, mentre Istituto Italiano Imballaggio presenta in anteprima assoluta la piattaforma specializzata nella ricerca di fornitori di imballaggio Packagingfinder.eu.

A chiusura del primo giorno, il fuorifiera prevede l’inaugurazione dello Spazio Cosimo10, la nuova sede del gruppo, in via Cosimo del Fante 10 a Milano, attrezzata anche per ospitare: mostre, premiazioni ed eventi aziendali.

Il 4 maggio, dalle 14.30 alle 16.00, sempre in Ipack-Ima, Spazio Eventi Pad.2, ci sarà l’appuntamento con “L’Innovazione sostenibile: dall’Algoritmo della Fondazione ai Best Packaging 2022”. Sarà l’occasione per presentare l’originale tool per misurare la sostenibilità di un imballaggio, sviluppato, insieme alle Linee Guida, dalla Commissione Sostenibilità della Fondazione. A seguire, la premiazione dei vincitori del Contest Best Packaging 2022, patrocinato da Ipack-Ima, Conai e dalla Fondazione stessa.

Dopo l’esperienza fieristica milanese sarà la volta di Venezia, per una due giorni ricca di notizie e spunti da portare a casa.

Il giorno 26 maggio si svolgerà infatti l’assemblea elettiva dell’Istituto Italiano Imballaggio, che vedrà il passaggio di testimone dalla Presidente uscente, Anna Paola Cavanna, al suo successore.

Nello stesso giorno, a seguire, sarà organizzato il primo Steering Committee degli Ambasciatori della Carta Etica del Packaging, una community che conta già oltre 25 realtà della filiera, firmatarie dei 10 valori della Carta.

Il 27 maggio avrà luogo il Convegno dal titolo “Il Packaging, tanti volti un solo obiettivo”, promosso e organizzato da Fondazione Carta Etica del Packaging e da Istituto Italiano Imballaggio. Alla presenza di autorevoli relatori si susseguiranno testimonianze e riflessioni sullo sviluppo etico-sostenibile del packaging in un tempo di scenari inediti e poco decifrabili.

