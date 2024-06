Piccole-medie tirature, personalizzazione, tempistiche ristrette: queste le esigenze che hanno portato ERREGI Solutions a scegliere il sistema di produzione AccurioPress C12000e di Konica Minolta, per ben tre volte.

“Fondamentale per noi è stata la presenza costante del Partner Konica Minolta Sicilia Ufficio; oltre alla tecnologia, infatti, sono il supporto, il servizio di assistenza e le persone a fare la differenza e noi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro di squadra. Ci auguriamo di continuare a crescere, insieme, e di fare, perché no, anche la quarta e la quinta installazione”, commenta Davide Canale, responsabile di produzione ERREGI Solutions.

Chi è Erregi Solutions

ERREGI Solutions nasce a Villadossola, vicino a Domodossola a pochi km dalla Svizzera, a seguito della scelta imprenditoriale della titolare Cristina Grecchi, che successivamente nel 2012 decide di trasferirsi in Sicilia, in provincia di Palermo. Oggi è una realtà giovane e dinamica che conta circa 13 collaboratori. ERREGI Solutions lavora prevalentemente con la GDO, realizzando e stampando tutti i materiali promozionali e di comunicazione. L’azienda opera su tutto il territorio nazionale per insegne importanti come Coop, Conad e Sigma e altri punti vendita minori.

ERREGI Solutions nasce con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di comunicazione dei player della GDO, ma la forte e radicata esperienza in Comunicazione consente all’azienda di creare campagne di successo per clienti provenienti da tutti i settori, sia in ambito ATL che in digitale.

I servizi sono pensati e progettati sulle esigenze reali del cliente. Grazie all’utilizzo di sistemi innovativi per l’impaginazione automatica, la realizzazione di campagne promozionali e la stampa, ERREGI è in grado di ideare, impaginare e stampare volantini, cataloghi, brochure e materiale POP. L’azienda personalizza testi e grafiche adattandoli alle esigenze del cliente e invia i diversi materiali in tempi molto stretti al servizio di Stampa Digitale, offset e roto-offset. Il tutto con grande attenzione ed entusiasmo.

Fattori chiave per l’investimento

La Stampa è l’anima operativa di ERREGI Solutions; è qui che l’inventiva dei grafici si trasforma in realtà e il risultato è strettamente legato a due parole d’ordine imprescindibili: sinergia e precisione. Il parco macchine di ultima generazione, combinato con la maestria dei professionisti del settore stampa, consentono all’azienda di realizzare stampe impeccabili con tempi di consegna rapidi. Dalla stampa alla spedizione, ogni elemento viene curato con meticolosità per una produzione efficiente e professionale.

“Siamo sicuramente determinati, molto flessibili e assolutamente vicini alle esigenze dei nostri clienti. Il nostro core business è quello della grande distribuzione che prevede un lavoro continuativo, preciso, con scadenze ravvicinate e la gestione del dato variabile. Per dato variabile intendo che ogni commessa è diversa e richiede un elevato grado di personalizzazione; per questo non potevamo prescindere dal digitale che ci consente di differenziare ogni singolo soggetto”, spiega Cristina.

Proprio per la natura del business, che richiede piccole-medie tirature di materiali personalizzati e distribuiti in tempi ridotti, l’azienda ha quindi ritenuto fondamentale dotarsi di un settore di Stampa di Produzione Digitale, che nel corso del tempo è andato crescendo.

Soluzioni Konica Minolta

Per venire incontro alle esigenze di differenziazione, qualità e originalità dei clienti, anche per piccole e medie tirature, ERREGI Solutions sceglie il Sistema di Stampa di Produzione AccurioPress C12000e, per ben tre volte.

Dopo un’attenta analisi delle soluzioni presenti sul mercato, ERREGI Solutions acquista nel 2021 AccurioPress C12000e e, soddisfatto delle prestazioni, decide di inserire nel reparto una seconda macchina nel 2022 e poi una terza a fine 2023.

A oggi, quindi, il reparto di stampa digitale di ERREGI Solutions può vantare tre AccurioPress C12000e che offrono giorno dopo giorno una stampa di qualità, uniforme e affidabile su una vasta gamma di supporti.

“In Konica Minolta abbiamo trovato un Partner affidabile e veloce, perché le nostre richieste sono molto stringenti dal punto di vista delle tempistiche e della logistica. Sicilia Ufficio, storico dealer di Konica Minolta, ha rappresentato un grande valore aggiunto, sia come supporto commerciale che tecnico. Proprio sotto suo consiglio, abbiamo deciso di introdurre la seconda e poi la terza macchina per seguire al meglio il nostro parco clienti. Possiamo dirci pienamente soddisfatti della triplice installazione: le macchine hanno risposto in maniera ottimale a tutte le nostre esigenze e in Konica Minolta e Sicilia Ufficio abbiamo trovato non un fornitore, ma un Partner professionale e presente”, afferma Cristina.

Vantaggi e benefici

“ERREGI Solutions gestisce ogni mese la stampa di materiali per 3.500 punti vendita su tutto il territorio nazionale; ciò significa, che utilizziamo 150 tonnellate di carta e che stampiamo l’equivalente di 5.000 km di carta ogni mese. Stampiamo su ogni tipo di supporto, dalla carta con diverse forme e finiture, al grande formato per affissione fino ai supporti flessibili e rigidi. Va da sé che per noi è fondamentale avere dei sistemi performanti, con pochi fermi macchina e che riescano a stare al passo con le richieste dei nostri clienti in termini di velocità e qualità”, spiega Davide Canale, Responsabile di Produzione di ERREGI Solutions.

AccurioPress C12000e stampa ad una velocità di due pagine al secondo; avendo triplicato l’investimento oggi ERREGI Solutions è in grado di stampare fino a 6 pagine al secondo, riuscendo quindi ad essere ancora più produttiva ed efficiente.

Inoltre, il grande vantaggio della stampa digitale rispetto ai metodi tradizionali è quello di riuscire a gestire il dato variabile. “Per stampare 50 soggetti diversi ero costretto a fare 50 impianti di stampa, con relativi tempi di avviamento e gestione. Adesso riesco a fare tutto con un clic”, afferma Davide Canale.

I sistemi di Stampa di Produzione di Konica Minolta hanno permesso all’azienda di velocizzare e incrementare notevolmente la produzione di volantini e materiali promozionali, riuscendo a venire incontro alle tempistiche ristrette della GDO. Non solo, ma la tecnologia avanzata e la presenza di più sistemi in contemporanea hanno praticamente eliminato i fermi macchina. “Quando una delle macchine ha un problema, possiamo switchare da un sistema di stampa ad un altro; se una macchina finisce il toner, le altre continuano a stampare, mentre provvediamo alla sostituzione; se il vassoio di altapila è pieno, le stampe pronte vengono fatte fuoriuscire e la macchina può continuare a stampare e se finisce la carta in un cassetto, la macchina ne ha a disposizione altri due e continua comunque a stampare. Le pause sono praticamente annullate”, racconta Davide Canale, “Il nostro volume di produzione richiedeva l’installazione di una terza macchina e quindi abbiamo deciso di realizzare anche questo investimento. Fondamentale per noi è stata la presenza costante del Partner Konica Minolta Sicilia Ufficio; oltre alla tecnologia, infatti, sono il supporto, il servizio di assistenza e le persone a fare la differenza e noi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro di squadra. Ci auguriamo di continuare a crescere, insieme, e di fare, perché no, anche la quarta e la quinta installazione”.