Grafibox Sud scelta da Heidelberg per una visita di clienti VIP

Grafibox Sud S.p.A.-S.B., eccellenza italiana nel packaging farmaceutico, è stata selezionata da Heidelberg Italia come azienda da visitare per una delegazione di clienti VIP di Heidelberg Giappone. La visita si è tenuta lo scorso 27 maggio.

Il Gruppo Grafibox è composto da Grafibox Sud S.p.A. – Società Benefit e da Arti Grafiche Antonelli Srl, aziende grafico cartotecniche specializzate nella produzione di astucci pieghevoli, foglietti illustrativi e etichette destinate all’industria farmaceutica e cosmetica.

Accompagnata da Yoshiro Kino, general manager di Heidelberg Giappone, la delegazione è stata accolta presso la sede di Ariccia dalla D.ssa Giulia La Rosa, CEO di Grafibox Sud e Arti Grafiche Antonelli Srl, e dal Dr Alessandro Ruggiero, Operations and Technical Director di entrambe (qui sopra nella foto).

Dopo una presentazione dell’azienda, il gruppo ha avuto modo di visitare lo stabilimento produttivo, che si estende su 22.500 metri quadri e ospita i quattro reparti – prestampa, stampa, fustellatura e incollatura. Il reparto stampa ruota attorno alle due Heidelberg Speedmaster installate: una CD 102 6+L recentemente aggiornata con Intellitrax System e la XL 106 6+L dotata di WallScreen XL e Prinect Axis Control installata nel 2022.

I delegati giapponesi si sono mostrati molto impressionati per la qualità delle lavorazioni di Grafibox Sud, che fra l’altro nel 2022 erano valse all’azienda la vittoria di un premio Oro della Stampa come Best Cartotecnica.

Alla fine di una visita molto soddisfacente, la delegazione ha proseguito il suo viaggio alla volta di Drupa.