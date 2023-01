Il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica, con Decreto n. 547 del 29 dicembre 2022, riconosce Erion Packaging come sistema autonomo di gestione dei rifiuti di imballaggio.

L’accreditamento del Consorzio, che fa parte del Sistema multi-consortile Erion, è stato comunicato il 13 gennaio 2023 dopo un iter iniziato nel maggio del 2021 e concluso con il riconoscimento ministeriale del dicembre scorso, quale sistema autonomo per la raccolta, recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 221-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Erion Packaging nasce al fine di assicurare ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e pile e accumulatori il pieno adempimento agli obblighi derivanti dalla Responsabilità Estesa del produttore anche per ciò che concerne la gestione dei rifiuti di imballaggio dei loro prodotti. Nello specifico imballaggi primari, secondari e terziari in plastica, carta e legno immessi sul mercato italiano.

Come sistema autonomo, il Consorzio intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio fissati dall’Unione Europea e dalla normativa nazionale, sviluppando un approccio innovativo a partire dalla sua istituzione e riconoscimento quale primo Consorzio autonomo multimateriale operante sul territorio nazionale, proseguendo con tale approccio nel rapporto con i propri soci, potendo offrire agli stessi un supporto completo, nell’ambito del Sistema Erion, in relazione allo sviluppo della propria compliance normativa e per iniziative utili al miglioramento della propria eco-sostenibilità e “circolarità”.

Nel contempo, la forte spinta alla digitalizzazione, l’attenzione allo sviluppo di sistemi “closed loop”, lo sviluppo di progetti dedicati all’ecodesign dell’imballaggio ed altre iniziative che andranno a consolidarsi nei prossimi anni, potranno contribuire a migliorare ulteriormente i risultati di recupero e riciclo del nostro Paese.

“Siamo orgogliosi che il Ministero dell’ambiente e della Sicurezza energetica abbia riconosciuto Erion Packaging come sistema autonomo. Questo importante traguardo non rappresenta per noi un punto di arrivo, ma una nuova spinta per promuovere un approccio innovativo nella gestione dei rifiuti di imballaggio. Come Consorzio, continueremo a lavorare a stretto contatto con le Istituzioni e tutti gli attori della filiera per dare il nostro contributo nel rendere il sistema più efficiente e circolare, ma soprattutto all’altezza delle sfide ambientali che il presente ci pone di fronte” ha dichiarato Claudio Formisano, Presidente di Erion Packaging.