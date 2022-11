Claudio Formisano alla guida del Consorzio Erion Packaging

Erion Packaging, Sistema Collettivo no profit del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Imballaggi correlati alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e a Pile e Accumulatori, ha affidato a Claudio Formisano la leadership del Consorzio conferendogli i poteri di Presidente.

Formisano, già Consigliere dal 2022 in Erion Packaging, ha un’esperienza consolidata nel settore delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, con un focus sulla strumentazione musicale, nel 1994 fonda infatti Master Music, realtà di distribuzione all’ingrosso di strumenti musicali e accessori e, fino al 2017, ricopre la carica di Presidente di CAFIM – Confederation of European Music Industries.

Nel 2005 è tra i soci fondatori di Remedia, dalla cui unione con Ecodom è nato Erion. Oggi, alla guida di Erion Packaging, si occuperà di far crescere il Consorzio nel suo ruolo strategico di supporto per i produttori di AEE e PA che, per normativa, sono chiamati alla gestione virtuosa dei Rifiuti di Imballaggio correlati ai loro prodotti.

“Promuovere un nuovo approccio ai Rifiuti di Imballaggio in ottica di economia circolare è imprescindibile. Per questo lavorerò a stretto contatto con tutti gli attori della filiera al fine di favorire un cambiamento culturale che passi anche dall’esplorare nuove frontiere dell’ecodesign” ha dichiarato Claudio Formisano.“Porterò avanti, inoltre, un dialogo costante con le Istituzioni per l’accreditamento del Consorzio al Ministero, così da poter dare il nostro contributo nel raggiungere gli standard di riciclabilità e sostenibilità ambientale della filiera. Sono onorato della fiducia datami e sono certo che sapremo offrire risposte e servizi per i produttori davvero a misura di ambiente”.

“La grande esperienza del Dottor Formisano sarà preziosa per il Consorzio e per i progetti futuri che svilupperemo” ha commentato Roberto Magnaghi, Direttore Generale di Erion Packaging. “Il tema del packaging è ormai diventato centrale all’interno delle aziende e noi come Erion Packaging vogliamo accompagnare i produttori con tutti gli strumenti necessari, favorendo il contatto con il mondo della ricerca e le istituzioni così da promuovere soluzioni altamente innovative e dall’impatto positivo per il nostro pianeta”.

Erion Packaging

Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione dei Rifiuti di Imballaggi correlati alle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e a Pile e Accumulatori. Erion Energy fa parte di Erion, Sistema multi-consortile no profit di Responsabilità Estesa del Produttore operante in Italia per la gestione dei rifiuti associati ai prodotti elettronici e dei rifiuti del tabacco. Erion rappresenta attualmente oltre 2.400 aziende e ne garantisce l’impegno verso l’ambiente, l’economia circolare, la ricerca e l’innovazione tecnologica.