E&R sceglie Vetaphone per il suo Innovation & Application Centre

E&R, precedentemente nota come Emerson & Renwick, è una delle principali aziende di progettazione del Regno Unito per i settori della stampa, verniciatura, formatura e lavorazione sottovuoto di bobine, ha installato la tecnologia di trattamento corona Vetaphone presso il suo Innovation & Application Centre di Burnley, nel Lancashire.

Fondata vicino ad Accrington nel 1918 e rinomata per la sua competenza nella progettazione di sofisticati macchinari di produzione pilota e su scala di laboratorio, E&R ha una comprovata esperienza nello sviluppo di nuove apparecchiature per tecnologie emergenti e perfezionamenti di processi esistenti in una varietà di settori di mercato. Il direttore vendite Andrew Jack ha affermato: “abbiamo più di 50 primati mondiali nell’innovazione di prodotti e processi ed esportiamo oltre l’85% della nostra produzione annuale”.

“Siamo entrati nel mercato automobilistico nel 1991 con la nostra tecnologia di scambiatori di calore, che ha coinciso con la nostra prima certificazione ISO. Dieci anni dopo, in seguito a un’acquisizione, abbiamo affrontato anche la progettazione e la produzione di apparecchiature specializzate per verniciature e laminazione e, più di recente, ci siamo ulteriormente diversificati nella tecnologia di rivestimento sottovuoto e abbiamo creato la nostra linea di vernici Genesis altamente specializzata”, aggiunge Jack. Oggi l’attività dell’azienda è molto diversificata e con una reputazione di innovazione ed eccellenza ingegneristica, E&R ha cercato di aggiungere produttori di apparecchiature ausiliarie al suo elenco di fornitori accreditati. L’azienda ha cercato di trovare spiriti affini tra altre aziende e una lunga amicizia tra Andrew Jack e Kevin McKell, Chief Sales Officer di Vetaphone, ha incoraggiato E&R a informarsi meglio su ciò che il produttore danese di trattamenti superficiali aveva da offrire.

“Conoscevo la loro lunga storia nel trattamento delle superfici, ma non sapevo che avessero inventato il processo corona. La conoscenza e l’esperienza di Vetaphone sono ineguagliabili in questo settore, quindi la decisione di avviare una partnership di cooperazione con loro è stata una scelta logica”, ha affermato Jack, aggiungendo che non è stata solo la tecnologia all’avanguardia ad averlo impressionato, ma anche la sinergia esistente tra le due forze lavoro. “Entrambi comprendiamo l’importanza dell’investimento nello sviluppo del prodotto, dal punto di vista dell’affidabilità e anche della capacità di reagire rapidamente ai cambiamenti nella domanda del mercato”.

A partire dal 2019 con l’installazione di un trattamento corona Vetaphone ‘A’ sulla sua Pilot Coating Line, E&R ha successivamente aggiunto uno dei più recenti sistemi di pulizia del nastro Vetaphone alla sua struttura interna. Kevin McKell ha affermato: “abbiamo sviluppato questo sistema di pulizia in risposta alla domanda del settore della banda stretta dove i nostri trattamenti corona detengono un primato nelle installazioni. Il design assicura che qualsiasi particella asciutta non attaccata, piccola quanto un micron, venga rimossa in modo efficiente dal nastro, assicurando una superficie del supporto pulita e pronta per il trattamento corona e ulteriori processi”.

Disponibile per operazioni mono o bifacciali in larghezze della bobina da 350 a 570 mm con una velocità operativa fino a 250 m/min, il sistema di pulizia del nastro è semplice da usare e anche la sua manutenzione è semplice, con l’ulteriore vantaggio che il suo controllo può essere integrato con quello del trattamento corona Vetaphone per una migliore ergonomia. “Ci è sembrato sensato testare inizialmente il sistema di pulizia sul nostro sistema di verniciatura pilota in modo da poterne monitorare l’affidabilità e le prestazioni. Si è dimostrato subito un successo, quindi abbiamo deciso di utilizzarlo su un sistema di verniciatura di produzione che produce display con schermo a sfioramento, dove funziona in combinazione con un trattamento corona Vetaphone. Entrambi i sistemi funzionano molto bene e ne siamo entusiasti”, dichiara Jack.

Ancora di proprietà privata e indipendente, lo stabilimento principale di E&R si estende su 6500 mq e impiega oltre 150 dipendenti. Il reparto ingegneristico è anche responsabile della progettazione e dei sistemi 3D, inclusi hardware e software per i sistemi di controllo. La produzione include l’assemblaggio e l’installazione meccanica ed elettrica, con un’officina meccanica interna e una sala utensili per componenti di precisione, tutti conformi alla norma ISO 9001:2015. Questi sono potenziati dalla squadra di supporto con strutture di R&S e di laboratorio in loco. “Riteniamo che versatilità, affidabilità e ripetibilità ci abbiano aiutato a diventare molto competitivi in ​​diversi settori di mercato. Guardando al futuro, dobbiamo mantenere l’attenzione ai dettagli in tutto ciò che facciamo, e ciò prevede una stretta collaborazione con fornitori ausiliari come Vetaphone per integrare la tecnologia e massimizzare l’efficienza”, ha concluso Jack.