Fedrigoni presenta il nuovo Symbol Gift Card Board

La nuova soluzione Symbol Gift Card Board di Fedrigoni è una valida alternativa ai tradizionali buoni regalo e fidelity card in plastica: realizzata in fibra 100% rinnovabile, è progettata per un riciclo e un recupero ottimale a fine vita. Una volta terminato il suo utilizzo, infatti, può essere facilmente riciclata nel normale flusso della carta.

Buoni regalo, ma anche tessere fedeltà, realizzate interamente con carta in fibre vergini FSC, per un riciclo e recupero ottimale a fine vita: la nuova Symbol Gift Card Board di Fedrigoni è interamente plastic-free, offrendo un’alternativa più attenta all’ambiente rispetto alle card tradizionali.

I materiali completamente riciclabili, certificati dal grado A+ del sistema di valutazione Aticelca® 501, consentono di dare vita a tessere di grande impatto visivo con dettagli nitidi, accattivanti e duraturi. Compatibili con le altre gamme di carta Fedrigoni, Symbol Gift Card Board consente una completa libertà creativa, con la possibilità realizzare coordinati unici e al tempo stesso attenti all’ambiente.

Le sue caratteristiche sono state sviluppate specificamente per soluzioni di gift card di alto livello, in grado di fornire le tessere più bianche e luminose del mercato, con un elevato spessore ed un’eccellente struttura e resistenza. In questo modo, l’alta qualità delle performance permane lungo tutta la catena di fornitura, fino al consumatore.

Infine, grazie all’eccezionale rifinitura superficiale, sono garantite prestazioni eccellenti anche in termini di stampa e converting.

Secondo vari studi di settore e una survey di Fedrigoni svolta quest’anno tra i consumatori statunitensi, Symbol Gift Card Board è al 100% in linea con l’evoluzione del comportamento dei clienti, che si stanno dirigendo verso un lusso più consapevole, che predilige valori sociali e ambientali. Con la sua intrinseca flessibilità una gift card in cellulosa si adatta bene a questo contesto, offrendo un dono pratico, rispettoso dell’ambiente e che riduce al minimo gli sprechi causati da regali indesiderati, poiché viene scelta con cura per adattarsi allo stile di vita e alle preferenze del destinatario.

“Il passaggio alle gift card cartacee non solo rappresenta un passo avanti per la cura dell’ambiente, ma rappresenta il costante impegno del Gruppo nella ricerca continua e nell’innovazione dei prodotti, anche in linea con la crescente consapevolezza dei consumatori sui temi dell’ecosostenibilità” – dichiara Celine Bertuzzi, Marketing Director Fedrigoni Special Papers -. “Con queste nuove soluzioni realizzate totalmente in carta vogliamo contribuire ad orientare il settore del retail verso pratiche più consapevoli, fornendo ai brand una soluzione alternativa alla plastica che mantenga ottimali le performance di stampa. In un mondo in cui l’unboxing spesso mette in secondo piano il regalo stesso, i nostri materiali 100% in carta riportano l’attenzione su ciò che conta davvero: doni consapevoli e momenti di autentico scambio”.