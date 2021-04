Zund: testa di stampa inkjet integrata nei plotter da taglio

Codici a barre, codici a matrice di dati, track and trace, tracciati, QR Code, etichettature per controllo qualità. Le tipologie di marcatura utilizzate nei diversi comparti dell’industria sono innumerevoli e la digitalizzazione di queste procedure rappresenta un’esigenza sempre più sentita. Zund risponde a questa necessità con l’innovativo sistema di marcatura inkjet integrabile sui propri plotter di taglio. Una soluzione tecnologicamente avanzata che automatizza il processo di codifica sostituendosi alla tradizionale marcatura vettoriale a penna, con performance fino a 10 volte superiori in termini di produttività grazie a una velocità fino a 60 m/min. L’esclusiva testa inkjet implementabile sui cutter Zund è compatibile con tutti i comuni codici a barre e codici a matrice di dati (ECC 200, GS1 Data Matrix, EAN / ECC). Inoltre, assicura stampe di altissima qualità con qualsiasi angolazione su un’ampia varietà di supporti, inclusi materiali atipici come poliestere, fibra di carbonio ed ecopelle e tanti altri.

Una versatilità che ha già decretato il successo di questa soluzione nel settore dell’alta moda, dove i plotter Zund equipaggiati con testa di stampa a micro carattere vengono utilizzati da grandi brand del fashion per il taglio e la marcatura di cartamodelli. Un’innovazione che automatizza un’attività finora svolta solo manualmente, ottimizzando i tempi di realizzazione di quasi il 90%. Studiata per rispondere alle esigenze di tutti i comparti dell’industria in genere, la testa inkjet di Zund è, inoltre, ideale per il settore dei composti, ma anche per quei comparti che richiedono soluzioni di taglio di qualità eccellente, ma che necessitano anche di sistemi di codifica e marcatura estremamente precisi ad altissima definizione come l’automotive e l’aerospaziale.

La testa di stampa inkjet proposta da Zund utilizza i migliori inchiostri a solvente contraddistinti da rapida asciugatura. È dotata, inoltre, di esclusivo sistema Ecosolv, per il recupero del solvente che permette di ridurne gli sprechi durante le pause di produzione. Un contributo prezioso per l’ambiente, ma anche un risparmio di consumabili che rende questa soluzione ancora più efficiente. La bassa necessità di manutenzione la rende adatta a produzioni a ciclo continuo per lavorazioni 24/7.