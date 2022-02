Fogra si è posta l’obiettivo di promuovere la certificazione PSO nell’interesse delle aziende certificate e sottolineare ulteriormente l’importanza di questa certificazione a livello mondiale. Con la certificazione PSO, le aziende garantiscono un processo di stampa standardizzato, dimostrando la loro capacità di produrre in conformità con l’alta qualità di questo standard riconosciuto a livello internazionale e di rispettare le specifiche cromatiche dei loro clienti.

Tutte le aziende certificate PSO sono ora citate anche sul sito web di Fogra: in questo modo Fogra sta integrando tutte le sue certificazioni su un’unica piattaforma.

Fogra offre oltre 20 tipologie di certificazioni nei settori della prestampa, stampa offset e digitale, nonché dei materiali e dell’ambiente e fornisce un elenco di tutte le persone, le aziende e i prodotti certificati con i relativi dettagli e condizioni di prova sul proprio sito web.

Le aziende certificate PSO sono state finora elencate solo su “PSO-Insider”. Nel tentativo di integrare tutte le certificazioni su un’unica piattaforma, Fogra ha lanciato il proprio database PSO che elenca tutte le società certificate PSO. Grazie alla funzione di ricerca è facile è rapido trovare ciò che interessa.

Database PSO: www.fogra.org/pso-database

Il nuovo database Fogra PSO elenca tutte le aziende con i relativi dettagli di certificazione. (Fonte: Fogra)

*Process Standard Offset (PSO) è stato sviluppato da Fogra in collaborazione con la Federazione tedesca delle industrie della stampa e dei media. È la descrizione di una procedura industrializzata e standardizzata per la creazione di prodotti nell’ambito della stampa. PSO è conforme alla serie internazionale di norme ISO 12647, è infatti riconosciuto a livello internazionale come standard per stampare in base a questi standard.