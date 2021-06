DuPont Electronics & Industrial applicherà un aumento del 4% sul prezzo di tutte le lastre e altri materiali di consumo della linea Cyrel® a partire dal primo luglio 2021. “Negli ultimi mesi, DuPont ha sostenuto un aumento significativo dei costi delle materie prime essenziali per la produzione delle soluzioni Cyrel®, oltre all’aumento dei costi di trasporto per modalità e tratte di importanza critica”, ha spiegato Jan Scharfenberg, Business Leader per DuPont™ Cyrel® Solutions East.

Secondo quanto riferito, i team di DuPont hanno lavorato alacremente per ridurre l’impatto sui costi e continueranno a farlo. “Tuttavia, al momento l’aumento dei prezzi è necessario a causa del prolungarsi delle ripercussioni”, ha dichiarato Jan Scharfenberg.

DuPont assicura che il team di Cyrel® Solutions continuerà ad impegnarsi al massimo affinché i prodotti vengano consegnati in modo puntuale ed efficiente per rispondere a situazioni di fondamentale necessità. Inoltre, il team sta lavorando per assicurare prestazioni, qualità ed affidabilità nonostante i cambiamenti esterni significativi.