Guido Iannone, di All4Labels, inaugura OMET TV

Dal 10 giugno sarà possibile vedere sui canali social OMET (Youtube, LinkedIn e Facebook) la web series dei settori stampa etichette e packaging e tissue converting, condotta da Armando Garosci. La prima puntata, dedicata al mondo del label & packaging, avrà come ospite Guido Iannone, President Sales, m&a e membro del comitato esecutivo di All4Labels, Global Packaging Group.

La prima puntata di OMET TV sarà visibile a partire dalle ore 17 del 10 giugno 2021. La web series condotta da Armando Garosci, direttore del magazine Largo Consumo, si aprirà con una prima puntata dedicata alla stampa ibrida flexo+digitale per etichette, con la gradita presenza di Guido Iannone, President Sales, m&a e membro del comitato esecutivo di All4Labels (Global Packaging Group).

All4Labels è un gruppo internazionale di packaging con 29 stabilimenti produttivi distribuiti in tutto il mondo ed un volume d’affari di circa 550 milioni di euro. Il core business del Gruppo è la stampa di etichette autoadesive, anche se negli anni ha saputo estendere l’offerta ad altri prodotti di packaging per i mercati dell’home & personal care, dell’alimentare, del vino e degli spirits.

OMET TV è una web series creata da OMET e composta da 20 puntate di 15-20 minuti ciascuna, che verranno trasmesse ogni due settimane a partire dal 10 giugno 2021. A partire dal giorno di pubblicazione, le puntate resteranno fruibili gratuitamente a tutti sui canali social di OMET (YouTube, LinkedIn e Facebook) e il sito web dedicato (http://omet-tv.omet.com ).

Ogni puntata sarà dedicata ad un tema specifico e avrà un ospite speciale con cui discutere di argomenti attuali e trend dei settori nei quali OMET è considerato leader internazionale: macchine per il tissue converting e macchine da stampa per etichette e imballaggi.