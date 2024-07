Gruppo Lucaprint acquisisce Cartotecnica Olimpia

Cartotecnica Olimpia entra a far parte del gruppo Lucaprint. È la seconda operazione di M&A del 2024 per la storica azienda di packaging con sede nel vicentino, che ad aprile aveva acquisito Officine Grafiche Riunite rafforzando il proprio portfolio di soluzioni per il packaging di prodotti cosmetici e farmaceutici. Con questa nuova operazione, l’impresa guidata da Alberto Luca consolida la propria posizione nei mercati esteri – in particolare di Francia, Inghilterra e Danimarca – e si colloca tra i primi operatori europei nella produzione di astucci con seghetto per pellicole di alluminio, carta forno e film ad uso alimentare, con clienti multinazionali come Auchan, Carrefour e Tesco. Grazie all’acquisizione di Cartotecnica Olimpia, il fatturato del gruppo Lucaprint cresce di 10 milioni di euro, per un giro d’affari complessivo superiore a 30 milioni di euro.

Nasce così un player ancora più competitivo nel panorama internazionale del packaging in cartone, mantenendo saldi quei valori – orientamento all’innovazione e alla sostenibilità – che sono da sempre anche asset strategici, e tratti comuni al gruppo vicentino e Cartotecnica Olimpia.

«Questa operazione è un passo importante nella strategia di espansione di Lucaprint, e rappresenta un’opportunità per attivare sinergie e collaborazioni essenziali per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo in Europa. Grazie a questa acquisizione, avremo un nuovo sito produttivo nel nord-ovest d’Italia e arricchiremo il nostro portfolio con competenze e tecnologie altamente specializzate», dichiara Alberto Luca, Presidente e Amministratore Delegato di Lucaprint.

«Abbiamo individuato in Lucaprint il partner ideale per accelerare il nostro percorso di crescita e per cogliere nuove opportunità di sviluppo. Siamo certi che questa operazione porterà grandi benefici a tutti i nostri stakeholders, dai clienti ai dipendenti», sottolinea Luciano Masconi, fondatore di Cartotecnica Olimpia.

La governance di Cartotecnica Olimpia verrà rafforzata grazie all’inserimento nel CDA di nuovi componenti del gruppo Lucaprint, che si affiancheranno a Emilio Ebana, nuovo Amministratore Delegato della società, con pluriennale esperienza nel settore, e a Marco Masconi, che proseguirà nel ruolo di direzione commerciale con l’obiettivo di presidiare e sviluppare maggiormente il mercato italiano ed estero.