Corona Virus: rimandata anche Fespa 2020 a Madrid

Alla luce della situazione in rapida evoluzione riguardo a COVID-19 nell’Europa continentale e in stretto dialogo con le sue Associazioni ed espositori nazionali, FESPA ha preso oggi la decisione di rinviare FESPA Global Print Expo 2020, European Sign Expo 2020 e Sportswear Pro 2020, originariamente previsto per l’IFEMA Madrid dal 24 al 27 marzo 2020.

Sulla base del feedback degli espositori, FESPA ora cercherà di riprogrammare gli eventi per una data successiva, i tempi precisi e la sede devono ancora essere determinati in base alla disponibilità della sede.

“Alla luce della recente diffusione del virus in aree specifiche dell’Europa continentale, ci siamo consultati con i nostri stakeholder e abbiamo concluso che è nel migliore interesse della nostra comunità rinviare gli eventi a una data successiva”, ha detto Neil Felton, CEO di FESPA

FESPA fornirà a tempo debito un aggiornamento relativo alle nuove date.