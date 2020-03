Flexo Best Practice Tool Box: disponibile anche la versione italiana cartacea

La versione digitale in inglese del “Flexo Best Practice Tool Box” – lanciata all’inizio dello scorso anno – è da pochi mesi disponibile anche in lingua italiana e olandese/fiammingo ed è in fase di traduzione anche per la lingua portoghese, spagnola e francese.

è inoltre fruibile in versione cartacea in italiano e inglese a partire da fine febbraio 2020.

Questo strumento tecnico è nato da un progetto di FTA Europe con la preziosa collaborazione delle singole associazioni nazionali tra cui ATIF.

L’obiettivo è quello di supportare gli operatori che stampano in flexo nel raggiungimento di risultati di stampa prevedibili, di alta qualità, rispettosi dell’ambiente e sicuri.

La versione digitale, disponibile per ora solo su Apple Store, consente agli utenti di fruire anche di contenuti multimediali attraverso video e animazioni coinvolgenti, che rendono l’eBook accessibile e facile da usare.

La copia stampata del manuale è invece un estratto della pubblicazione completa, ed è utile per una prima e veloce consultazione, rimandando poi alla versione digitale, più completa e ricca di informazioni e approfondimenti.

“Entrambi i documenti, disponibili per operatori del settore, oltre che per docenti e studenti, rappresentano ottimi strumenti di conoscenza della tecnologia di stampa flessografica, sinora assenti dal mercato europeo”, commenta Sante Conselvan Presidete FTA Europe.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto della versione cartacea è possibile contattare la segreteria di ATIF all’indirizzo mail: info@atif.it

Cliccare qui per l’acquisto della versione digitale