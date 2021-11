BOBST completa l’acquisizione di Cerutti

BOBST ha completato le procedure relative all’offerta finale di Bobst Italia SpA per l’acquisizione delle attività di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti SpA e Cerutti Packaging Equipment SpA, compresa la società di servizi 24/7 Cerutti Service S.r.l., (Cerutti).

Bobst Italia di San Giorgio Monferrato (AL) è il centro di eccellenza mondiale di BOBST per le tecnologie relative alla stampa rotocalco, laminazione e verniciatura per l’industria degli imballaggi flessibili, e l’acquisizione di Cerutti è in linea con l’obiettivo strategico di consolidare ulteriormente la sua tecnologia e la sua leadership nel mercato globale della rotocalco.

Il Gruppo Cerutti è stato fondato nel 1920 a Casale Monferrato, nel nord-ovest dell’Italia, ed è diventato un produttore di fama mondiale di macchine da stampa rotocalco per imballaggi, editoria e attrezzature speciali per la stampa e il converting. Attraverso questa operazione, il Gruppo Bobst acquisisce il marchio Cerutti, i diritti di proprietà intellettuale Cerutti e tutti i beni immateriali Cerutti. Trenta ex dipendenti Cerutti si uniranno al personale di Bobst Italia presso la sede aziendale di San Giorgio Monferrato.

“Siamo felici che il processo di acquisizione si sia finalmente concluso, ponendo fine a un periodo di incertezza per gli azionisti Cerutti a livello locale e mondiale”, ha commentato Davide Garavaglia, direttore generale di Bobst Italia. “Dopo il completamento dell’operazione saremo in grado di integrare nella nostra organizzazione la tecnologia Cerutti e i suoi tecnici esperti aggiungendoli al nostro know-how e alle nostre capacità. Ovviamente come BOBST forniremo assistenza e supporto alle macchine Cerutti installate in tutto il mondo”.