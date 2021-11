Best Packaging 2022: iscrizioni aperte fino al 28 gennaio

È pronto il Regolamento per il Best Packaging 2022, le cui iscrizioni saranno aperte fino al 28 gennaio.

Questa edizione prevede un doppio filone: un premio ambiente con la collaborazione di Conai e uno all’innovazione delle tecnologie, con la partnership di Ipack-Ima.

L’unico premio speciale dell’edizione sarà all’Etica, in base ai 10 valori della Carta Etica del Packaging, con il patrocinio dell’omonima Fondazione.

Per ulteriori informazioni e per poter scaricare il Regolamento: https://istitutoimballaggio.org/category/best-packaging-art/best-packaging-2022/