Best Packaging 2023: dai nuovi codici grafici al design for all

Istituto Italiano Imballaggio, promotore del contest Best Packaging e Fondazione Carta Etica del Packaging, che patrocina l’edizione 2023, in occasione della Milano Design week, organizzano una mostra che spiega il packaging design attraverso il fil rouge dell’etica, declinata in 10 valori.

Il packaging design racconta il quotidiano attraverso le abitudini di consumo. C’è chi acquista online, chi riutilizza, chi ancora si fa conquistare da immagini e colori delle confezioni, chi preferisce il monomateriale o smaltire tutto con l’umido. E poi ci sono studenti, startup e aziende che propongono progetti e prodotti con materiali innovativi, derivati dagli scarti, che puntano sui materiali da riciclo, che offrono soluzioni che rendono più accessibile il contenuto e guardano al futuro, progettando robot che facilitano il lavoro.

Aperta dal 18 al 23 aprile dalle 15.00 alle 21.00 la mostra Best Packaging 2023 l’etica del design, vedrà protagonisti i 25 i finalisti al contest Best packaging 2023, di cui 14 soluzioni sono imballaggi primari per il settore alimentare e cosmetico, mentre altre 11 sono realizzazioni pensate per l’esposizione, il trasporto e la movimentazione.

Per la prima volta, in quasi 70 anni di storia, con il patrocinio di Fondazione Carta Etica del Packaging, il contest è stato aperto anche alle tesi di dottorato di ricerca, categoria in cui la giuria ha selezionato 3 candidati e ai progetti di una selezione di startup innovative, in concorso per un premio speciale all’innovazione.

In concreto la mostra racconta l’innovazione attraverso valori contemporaneo e lungimirante con i progetti di alcune Start up innovative e tesi universitarie. L’aspetto del puro design viene invece declinato dai progetti dei 25 finalisti attraverso valori che esprimono concretezza, come accessibilità, equilibrio, trasparenza e sostenibilità.

La mostra è aperta al pubblico dal 18 al 23 aprile, dalle 15.00 alle 21.00 presso Archivolto Events, via Marsala 3 a Milano, nel cuore del Brera Design District.

A corollario una serie di eventi, che riempiranno di contenuti la design week e in particolare, il 18 aprile la lectio magistralis di Erik Ciravegna, Università di Bologna, “The good packaging”, accompagnata da testimonianze di aziende, ambasciatrici della Fondazione Carta Etica del Packaging: Poplast, Corapack, AMD Electronic, Coop Italia, Packstyle, Nestlé, Giflex e Associazione CIS. Il 20 aprile è in programma il focus culturale sul mondo della stampa e la sua storia, con un progetto artistico legato alla stampa xilografica, a cura del Museo della Stampa di Lodi e, per finire la Premiazione dei vincitori del contest Best packaging, alle 11.30 del 21 aprile, condotta da Diego Parassole. Chiuderà la giornata l’incontro di Fondazione Carta Etica del Packaging: “Salvate le piccole porzioni!”

Qui il dettaglio degli eventi.