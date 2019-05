Heidelberg Packaging Days: soluzioni di produzione integrate

A metà maggio, Heidelberger Druckmaschinen AG ha organizzato l’evento “Packaging Days” presso il sito di Wiesloch-Walldorf con il tema “Together on Track to Success“. Oltre 350 partecipanti provenienti da tutto il mondo, suddivisi in due giornate, hanno visitato il Packaging di Print Media Center, dimostrando un forte interesse per le soluzioni integrate di Heidelberg. Le tirature sono in calo, le materie prime aumentano di prezzo e i margini continuano a essere sotto pressione. Heidelberg offre ai suoi clienti un’ampia gamma di prodotti , con processi standardizzati e flussi di lavoro ampiamente automatizzati. “Stiamo migliorando continuamente lo Smart Print Shop e offriamo ai nostri clienti assistenza per la trasformazione digitale”, ha spiegato Stephan Plenz, membro del consiglio di amministrazione responsabile per la tecnologia digitale, durante il suo discorso di benvenuto. “In questo evento, vogliamo dare ai nostri clienti spunti e idee diversi su come rendere il loro modello di business ancora più redditizio.”

Ad esempio, la cosiddetta “Smart Packaging Production” ha dimostrato come la produttività e la redditività possano essere significativamente aumentate in una soluzione globale integrata. In rete con il Prinect Production Manager, la Speedmaster XL 106 – 6 colori con coating e logistica, la nuova fustella Powermatrix 106 CSB e la piegatrice Diana X 115 procedevano a tutta velocità. Powermatrix 106 CSB è la nuova fustella ad alte prestazioni di MK Masterwork. Produce 8.000 fogli/ora e ha tutte le caratteristiche che ci si aspetta dalle stampanti per imballaggi, come un sistema di gestione delle pile elevato e il sistema di registro ottico delle lastre MasterSet come dotazione standard. Le sue prestazioni in un ambiente 24/7 rendono la nuova Powermatrix 106 CSB un’opzione economica per le stampanti di imballaggi industriali alla ricerca di una fustella efficiente.

L’argomento multicolor, stampa dei pantoni utilizzando tre colori aggiuntivi, viola, verde e arancio in aggiunta alla quadricromia in un solo passaggio, è stato dimostrato sia sulla Speedmaster XL 75 Anicolor che sulla Speedmaster XL 162 – grande formato. Il fatto che non siano necessari cambiamenti di colore tra i singoli lavori riduce notevolmente i tempi di lavaggio e di preparazione, il che significa produttività elevata.

La macchina da stampa digitale industriale a getto d’inchiostro Primefire 106 ha dimostrato le molteplici possibilità di personalizzazione in “Packaging as you like“. Ciò ha permesso ai clienti di scoprire come i più recenti processi digitali possono essere integrati con i tradizionali metodi offset in modo armonico utilizzando gli stessi supporti e gli stessi processi di finitura.

“One Pass, Infinite Possibilities” per tutti i clienti interessati a creare sempre più valore aggiunto e differenziazione. La Speedmaster XL106-8 colori con doppio rivestimento e Foilstar a freddo ha prodotto effetti affascinanti in un unico passaggio, utilizzando contemporaneamente 8 gruppi stampa, le doppie torri e la laminazione a freddo.