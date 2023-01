ColorConsulting è distributore mondiale di Alwan PrintStandardizer

In un momento storico in cui molti si chiedono quale sarà il futuro della stampa, altri mettono a disposizione la loro esperienza e le loro energie per aiutare l’industria della stampa a diventare più attrattiva che mai.

Oggi, dopo dodici anni e centinaia di implementazioni di successo degli standard ISO 12647 e G7®, che hanno trasformato il settore della stampa in tutto il mondo, Alwan Color Expertise ha deciso di affidare a ColorConsulting, il suo distributore di maggior successo, il compito di mantenere e far crescere questi ottimi risultati promuovendo, fornendo supporto e vendendo Alwan PrintStandardizer in tutto il mondo, a partire da febbraio 2023.

“Negli ultimi 20 anni, Alwan ha aiutato gli stampatori e i print buyer a lavorare secondo gli standard ISO e G7® per migliorare la loro comunicazione, la qualità dei loro prodotti e aumentare la soddisfazione dei clienti. Per raggiungere questo obiettivo, è stato necessario aiutarli a comprendere i requisiti e i vantaggi degli standard e fornire loro soluzioni che consentissero di implementarli nel loro flusso di lavoro produttivo. Con l’emergere di nuove applicazioni, tecnologie e standard di stampa, mi è apparso chiaro che era necessaria una maggiore energia e presenza per aiutare tutti questi settori a evolversi per soddisfare i nuovi standard di produzione e qualità. Sapendo che ColorConsulting ha aiutato con successo l’industria della stampa italiana con molti stampatori certificati, la scelta è stata ovvia. Sono convinto che l’esperienza e l’energia di ColorConsulting le permetteranno di avere un grande successo come distributore mondiale di Alwan PrintStandardizer, a tutto vantaggio dell’industria della stampa” spiega così la scelta Elie Khoury, fondatore e presidente di Alwan Color Expertise.

“Noi di ColorConsulting siamo entusiasti di unire le forze con Alwan Color Expertise e di distribuire Alwan PrintStandardizer in tutto il mondo attraverso la crescente rete di distribuzione della nostra suite ColorSoftware. Essendo distributori di Alwan in Italia da anni, siamo stati in grado di portare gli stampatori che non avevano alcun controllo di processo ad adeguarsi agli standard ISO nella produzione e ad ottenere la certificazione grazie a questa soluzione di calibrazione e monitoraggio delle macchine da stampa, che ritengo la migliore della categoria. Il bello di PrintStandardizer è che, una volta installato, non richiede alcun intervento manuale da parte degli operatori di macchina; le curve di stampa vengono aggiornate e applicate in prestampa praticamente senza alcun intervento umano, senza manutenzione, senza assistenza tecnica e con il 100% di soddisfazione del cliente. Questa è l’unica soluzione in grado di mantenere il vostro processo di stampa in conformità con gli standard ISO e G7® ad ogni turno, per ogni lavoro e ogni giorno. Un ottimo prodotto!”, ha commentato entusiasta di questa nuova sfida e delle grandi opportunità che ne scaturiranno Carlo Carnelli, CEO di ColorConsulting.