Fedrigoni Self-Adhesives presenta F-Jet Natural Fibers

F-Jet Natural Fibers è la nuova soluzione firmata Fedrigoni Self-Adhesives che rappresenta l’alternativa in carta 100% riciclata post consumo ai tradizionali film monomerici per le applicazioni graphics indoor. Oltre ad avere un minore impatto ambientale rispetto a una pellicola in PVC, F-Jet Natural Fibers è stampabile con le stesse tecnologie dei materiali vinilici, garantendo un risultato di altissima qualità

Una soluzione autoadesiva innovativa che ridefinisce la pubblicità indoor a breve termine, sfidando il dominio dei tradizionali film monomerici e riducendo quindi l’utilizzo di materiali plastici. È F-Jet Natural Fibers, la nuova creazione di Fedrigoni Self-Adhesives per la stampa digitale di grande formato. Sviluppato con un frontale in carta composto da fibre naturali riciclate post-consumo e privo di sostanze plastificanti (quali ad esempio PVC, PE, PP, PU and PET) F-Jet Natural Fibers è stampabile con inchiostri Latex e UV, garantendo un’ottima qualità di stampa con le principali tecnologie. Tra le principali applicazioni figurano le pubblicità all’interno di punti vendita, le grafiche di breve periodo su vetro, e pannelli pubblicitari interni. Rispetto ad un normale film in PVC monomerico, l’analisi del ciclo di vita del nuovo F-Jet Natural Fibers evidenzia significative riduzioni in termini di energia, consumo di acqua ed emissioni di CO2. La tecnologia adesiva a base acrilica ultra-removibile garantisce inoltre una facile applicazione e una rimozione senza residui.

“F-Jet Natural Fibers nasce dall’esigenza di offrire al mercato dell’indoor ADV una soluzione non solo altamente performante, ma anche più attenta all’impatto ambientale rispetto ai prodotti tradizionali – dichiara Daniele Perotti, Global Graphics Product & Business Development Manager per Fedrigoni Self-Adhesives-. F-Jet Natural Fibers rappresenta il frutto di un importante lavoro di analisi e ricerca, che si pone l’obiettivo di rispondere in modo innovativo e consapevole alle richieste del mondo graphics. Un settore che, anche grazie alla recente acquisizione del Gruppo Poli-Tape, assume per Fedrigoni un ruolo di rilievo sempre maggiore”.