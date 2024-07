Beavertown, un birrificio britannico con sede a Tottenham, è famoso in tutto il paese per le sue birre artigianali, tra cui Neck Oil, Gamma Ray, Lupuloid e Bones. Oltre alle sue birre, questo mese il birrificio ha collaborato con la Campagna contro la vita miserabile (CALM) per lanciare un pacchetto di patatine in edizione limitata con una differenza: patatine al gusto cheddar e jalapeño volte ad avviare conversazioni sulla salute mentale.

In una campagna unica, il birrificio si è avvalso dell’aiuto del marchio di patatine artigianali SMUG per sviluppare il sapore originale e gestire il processo di produzione con i suoi partner: il produttore di patatine Yorkshire Crisp Company e l’esperto di imballaggi compostabili Parkside. Ogni confezione contiene spunti per conversazioni sulla salute mentale stampati all’interno del materiale laminato, progettati per innescare conversazioni sulla salute mentale. Il concetto “Open Up” è stato sviluppato dall’agenzia di pubbliche relazioni Here Be Dragons.

Progettati da CALM, questi argomenti per “rompere il ghiaccio” sono ideati per avviare conversazioni più profonde tra amici: domande come “Cosa ti fa superare i momenti difficili?” e “Se potessi dare un consiglio a te stesso più giovane, quale sarebbe?”. Ciò deriva da una ricerca condotta da CALM che ha rilevato che più della metà (56%) delle persone nel Regno Unito hanno finto di stare “bene” per evitare di parlare della propria salute mentale.

Aggiungendo ulteriore valore al concetto, l’imballaggio è una soluzione compostabile proveniente dalla gamma Park2Nature™di Parkside Flexibles. Il laminato ad alte prestazioni comprende strati di film di cellulosa compostabile ad alta barriera NatureFlex™, provenienti da Futamura. La confezione non solo fornisce le prestazioni barriera necessarie per proteggere il sapore intenso e preservare la croccantezza delle patatine, ma è anche compostabile in ambienti domestici e industriali.

Le confezioni, rifinite con disegni stampati all’esterno e all’interno, sono conformi alla norma UE EN13432 per il recupero degli imballaggi tramite biodegradazione e compostaggio; sono inoltre accreditate come compostabili tramite i loghi Seedling e OK Compost.

Mark Shaw, Sales Account Manager presso Parkside, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver potuto lavorare su questo design per le patatine di Beavertown e contribuire a questa campagna per la salute mentale. Le patatine Beavertown forniscono quell’invito naturale a iniziare a condividere queste tematiche in modo rilassato, proprio lì al pub. Secondo me è un’ottima idea!’’

Andy Sweetman, Direttore Vendite e Marketing di Futamura non può che essere d’accordo: “Siamo lieti di dare una mano nel nostro piccolo con un’iniziativa così brillante, utilizzando imballaggi etici per dare una mano in modo così innovativo”.

Le nuove patatine Open Up saranno disponibili in più di 260 pub in tutto il Regno Unito, tra cui Londra, Birmingham, Manchester ed Edimburgo. I siti partecipanti distribuiranno anche pacchetti gratuiti di patatine il lunedì, martedì e mercoledì.