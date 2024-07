All4Labels ha annunciato a drupa un accordo pluriennale che conferma la sua partnership strategica con HP, per rafforzare il proprio portafoglio e quindi connettere meglio i brand con i consumatori attraverso offerte di prodotti globali, digitali, sostenibili, just-in-time e just-in-sequence.

Con il suo accordo per varie soluzioni di stampa, All4Labels sta espandendo ulteriormente la propria presenza digitale con un investimento significativo che include diverse unità di HP Indigo V12, HP Indigo 200K e la versione migliorata di HP PageWide Advantage 2200. Annunciato a drupa 2024, questo accordo strategico consolida la posizione di All4Labels come attore globale in crescita nel settore della trasformazione degli imballaggi. Le prime unità dell’accordo verranno installate in varie aree geografiche durante l’estate del 2024.

“Abbiamo lavorato a stretto contatto con HP nello sviluppo di HP Indigo V12, guidando le sue fasi beta iniziali e riconoscendo la sua capacità di aumentare la nostra crescita nel panorama del mercato odierno”, ha affermato Günther Weymans, COO di All4Labels Group. “Questa tecnologia consente alle grandi organizzazioni e ai marchi di adattarsi rapidamente alle incertezze del mercato e alle richieste dei marchi, permettendoci di migliorare la nostra offerta e servire meglio i nostri clienti”.

Con particolare attenzione all’innovazione e alla sostenibilità, All4Labels sta aprendo la strada alla sua trasformazione digitale attraverso il suo impegno nella semplificazione delle complessità della catena di fornitura e nel scegliere la digitalizzazione per soddisfare le future richieste del settore.

“All4Labels apprezza la sua partnership di lunga data con HP, che va oltre i prodotti e i servizi, perché include l’intero ecosistema industriale globale”, spiega Weymans. “Apprezziamo il continuo impegno di HP per essere leader tecnologici per quanto riguarda le macchine, gli inchiostri, le soluzioni software, la capacità di analisi dei dati e l’innovazione. Questa collaborazione aggiunge un valore significativo alla nostra attività e sottolinea il nostro impegno condiviso nel fornire l’eccellenza lungo l’intera catena del valore”.

La macchina da stampa digitale HP Indigo V12 è la prima macchina da stampa a utilizzare la nuova tecnologia LEPx: è una macchina per etichette a banda stretta, che stampa a 120 metri lineari al minuto con tutte le funzionalità della tecnologia HP Indigo per la produzione di etichette. La comprovata tecnologia di HP Indigo 200K per imballaggi flessibili sostenibili e on-demand soddisfa le esigenze di sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale e, in ultima analisi, aumentando l’attività. HP PageWide Advantage 2200 offre ai trasformatori la possibilità di produrre etichette in grandi volumi, stampando solo ciò di cui il cliente ha bisogno ed evitando inutili scarti e lunghi tempi di configurazione.