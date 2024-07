Easyfairs, azienda leader nel settore degli eventi a livello internazionale (che include al suo interno manifestazioni come Packaging Première, PCD e PLD, per citarne alcune) ha pubblicato il suo primo report annuale sulla sostenibilità, fornendo una panoramica completa delle attività svolte fino al 2023 e prospettando ulteriori progressi nel perseguimento della sua strategia Act for the Future.

Commentando il report, gli Amministratori Delegati di Easyfairs Anne Lafère e Matt Benyon hanno dichiarato: “Il mondo sta cambiando, e così anche gli eventi. Riconosciamo il profondo impatto che le aziende possono avere sulla società e sull’ambiente e ci impegniamo a dare il buon esempio. Questo bilancio testimonia il nostro impegno per la trasparenza, la governance etica e la gestione responsabile di impresa”.

Nel 2021 Easyfairs ha nominato Nil Sönmez come prima Chief Sustainability Officer. Nil Sönmez ha sottolineato che, nonostante i progressi compiuti, il viaggio continua: “Il nostro modello di business è sempre stato orientato alla sostenibilità. Siamo particolarmente soddisfatti di aver ridotto l’impronta di CO2 del nostro gruppo del 33% dal 2019. Stiamo apportando cambiamenti concreti e ogni piccolo gesto conta. Naturalmente c’è ancora molto da fare. Stiamo facendo bene, ma puntiamo al meglio”.

La strategia si basa su tre pilastri:

1. Act for the planet: Easyfairs sta riducendo l’impatto ambientale dei suoi eventi e delle sue sedi attraverso una serie di iniziative che coinvolgono cinque aree (riduzione delle emissioni, efficienza energetica, trasferte e ospitalità, riduzione dei rifiuti e scelta di prodotti alimentari e bevande più sostenibili).

2. Act for society: Il report illustra come Easyfairs abbia un impatto positivo sulle business community e sulle comunità locali, aiutandole nel loro percorso di riduzione delle emissioni, promuovendo l’innovazione, sostenendo le start-up e collaborando con enti di beneficenza durante gli eventi.

3. Act for our people: Easyfairs ha lanciato un’importante iniziativa dedicata alla diversità, all’uguaglianza e all’inclusione (DEI) e ha promosso una cultura di apprendimento permanente attraverso il programma di formazione integrata della Easyfairs Academy Boost Your Future.

Easyfairs ha stabilito obiettivi ambiziosi per il futuro e si avvale di strumenti in grado di misurare i progressi, responsabilizzare il proprio team e monitorare i risultati verso il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

“Siamo motivati dai progressi compiuti e ispirati dal viaggio che ci attende. I nostri sforzi collettivi hanno contribuito a rafforzare il nostro impegno nell’ampliare i confini di ciò che possiamo raggiungere. Non vediamo l’ora di poter condividere ulteriori progressi nei prossimi anni”, concludono Anne Lafère e Matt Benyon.

Nel corso dell’ultima edizione che si è tenuta dal 21 al 23 maggio 2024, Packaging Première & PCD Milan si è impegnato ad agire in modo responsabile dal punto di vista ambientale e sociale con numerose iniziative, che seguono la strategia globale di sostenibilità adottata da Easyfairs.

Agendo per l’ambiente, Packaging Première & PCD Milan ha stretto una partnership con Goodwings, la piattaforma di prenotazione alberghiera che ha aiutato a calcolare, segnalare e compensare le emissioni di CO2 prodotte da visitatori ed espositori nel compiere il loro viaggio da e per l’evento.

Per quanta riguarda l’allestimento e il set-up della manifestazione, Packaging Première & PCD Milan si è affidato a Montecolino, azienda leader nella produzione di pavimentazioni e rivestimenti tessili, per il riciclo di circa l’80% della moquette utilizzata. Una volta terminato l’evento, la moquette è stata raccolta in un centro logistico limitrofo, pressata e smistata per la successiva lavorazione.

All’interno dei padiglioni sono stati installati dispenser d’acqua per permettere a visitatori e espositori di riempire le proprie borracce gratuitamente. Infine, all’interno della exhibitor lounge e del ristorante all’interno del padiglione è stata eliminata dai menu la carne rossa, optando per prodotti meno impattanti sull’ambiente.

Di particolare rilevanza il progetto Avant Garde, sviluppato da Packaging Première & PCD Milan e volto a valorizzare i packaging e i materiali più innovativi, di design ed eco-friendly dell’anno: 8 le proposte selezionate per la categoria sostenibilità ed esposte nell’area dedicata.

Anche in sala conferenze la sostenibilità è stata la principale protagonista di talk e speech: oltre 10 quelle che hanno toccato questo tema applicato all’ambito packaging, luxury e beauty. Per Packaging Première & PCD Milan l’informazione rappresenta la vera spinta verso un futuro più sostenibile.

Agendo per la società, Packaging Première & PCD Milan ha avviato una collaborazione con Impatto Positivo, un progetto virtuoso che si occupa di misurare e attestare l’impatto sociale e ambientale generato dal recupero dei prodotti a rischio spreco attraverso un processo di recupero e ridistribuzione gestito dalla piattaforma Regusto. Grazie a questa collaborazione, la Exhibitor Lounge dedicata agli espositori si è trasformata in un ambiente a impatto positivo.

Inoltre, per la prima volta, Packaging Première & PCD Milan ha introdotto un’offerta speciale per agevolare la partecipazione di start-up e dare loro la possibilità di esporre i propri progetti nell’area Avant-Garde.

Infine, nell’agire per le persone, Packaging Première ha incluso nel panel di speaker che si sono susseguiti nelle conferenze 36 donne che hanno portato sul palco la loro conoscenza e esperienza su diversi temi.

“Da anni, abbiamo intrapreso un percorso significativo verso la sostenibilità. Le nostre iniziative mirano a ridurre l’impatto ambientale, supportare la società e migliorare il benessere delle persone. Abbiamo implementato l’uso di materiali riciclabili, la riduzione degli sprechi alimentari e la promozione di uno stile di vita più sostenibile. Concordiamo sul fatto che ogni piccolo gesto possa fare una grande differenza e siamo determinati a fare la nostra parte per costruire un futuro migliore”, dichiara Pier Paolo Ponchia, Founder e Director di Packaging Première & PCD Milan.