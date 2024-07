L’Assemblea generale di FEFCO ha eletto Nina Iversen, amministratore delegato di Glomma Papp Norvegia, come nuovo presidente con un mandato di due anni. Nina è la prima donna a ricoprire la presidenza dalla fondazione della Federazione nel 1952. Succede al dottor Fady Gemayel, comproprietario e presidente onorario di Gemayel Freres, che ha servito con passione l’associazione per quattro anni e ora ricoprirà il ruolo di vicepresidente onorario.

Il Consiglio di amministrazione e i membri di FEFCO esprimono la loro gratitudine a Fady Gemayel per il suo notevole impegno durante il suo mandato e per i suoi continui sforzi volti a evidenziare i vantaggi del cartone ondulato come soluzione di imballaggio più sostenibile per la catena di fornitura e la società. Saverio Mayer, CEO di Smurfit Kappa Europe, è stato eletto vicepresidente per un secondo mandato, e Leopoldo Santorroman, CEO di Cartonajes Santorroman, sarà il secondo vicepresidente.

FEFCO continuerà a essere il portavoce dell’industria del cartone ondulato, promuovendone le caratteristiche presso gli azionisti e la società. “Dobbiamo continuare a sviluppare la cooperazione che abbiamo instaurato negli ultimi anni”, afferma Nina Iversen. “Il viaggio per soddisfare i nuovi imperativi di decarbonizzazione e maggiore sostenibilità non è privo di sfide. Dobbiamo intraprenderlo con convinzione, sfruttando il potere dell’innovazione per sviluppare alternative sostenibili, ridurre la nostra impronta di carbonio e mitigare l’impatto ambientale delle nostre attività lungo l’intera catena del valore”.