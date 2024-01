All4Labels Global Packaging Group e ACTEGA condividendo lo stesso impegno verso la sostenibilità, stanno sviluppando una innovativa soluzione “no label look” per il settore delle etichette. L’accordo mira all’uso esclusivo da parte di All4Labels nel mercato europeo della tecnologia Signite™ sviluppata da ACTEGA.

Signite™ è una tecnologia di decorazione unica che riduce significativamente gli scarti eliminando i supporti di stampa. Offre una maggiore flessibilità di progettazione e quindi consente un migliore riutilizzo e riciclo.

“Promuoviamo investimenti continui e sostenibili in ricerca e sviluppo a tutti i livelli per fornire ai nostri clienti un supporto completo, guidare lo sviluppo del settore delle etichette e promuovere decisioni sostenibili. La nostra partnership con ACTEGA va esattamente in questa direzione: questa tecnologia innovativa aprirà enormi opportunità, anche per i mercati che oggi non utilizzano le etichette. Questa soluzione innovativa non solo riduce significativamente gli scarti e migliora la riciclabilità e il riutilizzo, ma offre anche un’enorme flessibilità di progettazione per i proprietari dei marchi. Questa tecnologia consentirà ai proprietari dei marchi di ridurre le emissioni nette di gas serra rispetto alla stampa tradizionale e di avvicinarsi al raggiungimento dell’obiettivo europeo Fit for 55”, commenta Paloma Alonso, CEO di All4Labels.

Thorsten Kröller, presidente della Divisione ACTEGA, sottolinea: “consideriamo All4Labels come il partner ideale e forte per sviluppare ulteriormente questa tecnologia innovativa e portarla prima sul mercato europeo. All4Labels aiuterà i proprietari dei marchi a raggiungere i loro obiettivi di sostenibilità e a ottenere un’estetica unica per le etichette premium. Sono convinto che l’accordo avrà un enorme impatto sulla trasformazione del settore in linea con la visione della nostra tabella di marcia per la sostenibilità in ACTEGA”.