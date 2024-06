La prima volta di All4Labels a Packaging Premiere

L’ultima edizione di Packaging Premiere & PCD di Milano ha visto tra i protagonisti anche All4Labels Global Packaging Group: l’azienda, di casa madre tedesca e leader globale per la stampa di etichette e imballaggi con 56 siti produttivi in tutto il mondo, si è distinta nel panorama fieristico per aver trasformato il proprio stand in una live arena all’interno della quale sono intervenuti tanti rappresentanti dell’industria, portando il proprio know-how e le più recenti innovazioni in termini di premiumizzazione, design, tecniche di stampa, materiali sostenibili e soluzioni intelligenti per dotare gli imballaggi di interfacce digitali. La live arena è stato un luogo di incontro, confronto e crescita che ha favorito il dialogo lungo tutta la filiera, con l’obiettivo di proporre ai brand un ampio ventaglio di innovazioni e tecnologie: All4Labels si conferma così pioniere e sponsor proattivo di un ecosistema virtuoso per la crescita sostenibile e digitale dell’industria degli imballaggi.

Tra le innovazioni proposte allo stand, All4labels ha presentato STARDIRECT™, una tecnologia di decorazione innovativa adatta a vetro, plastica e lattine di alluminio, sviluppata internamente e brevettata dalla squadra di ricerca e sviluppo. Si tratta di un trasferimento di decorazione, capace di creare un effetto no-label, con ampie possibilità di personalizzazione e di flessibilità del design, ma allo stesso tempo con ottime prestazioni in termini di sostenibilità.

Inoltre, grazie al coinvolgimento della divisione INTEGRITAG sono state presentate una serie di soluzioni intelligenti a supporto dei marchi per la protezione dell’autenticità dei loro prodotti e per la miglior gestione della supply chain, tramite eRFID/RFID e ologrammi che favoriscono la visibilità dei processi in tempo reale, la riduzione degli errori e degli sprechi e il miglioramento dell’efficienza operativa complessiva; al contempo grazie a QR code univoci All4Labels supporta i brand owner nella progettazione di un’esperienza di acquisto innovativa tramite accesso alla realtà aumentata, l’uso di messaggi vocali e altro ancora, offrendo altresì soluzioni per il marketing di prossimità con l’invio messaggi e offerte personalizzate per i consumatori in base alla loro vicinanza a un luogo o a un prodotto specifico tramite la tecnologia beacon bluetooth a bassa energia.