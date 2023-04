La lastra è l’ultima nata della famiglia Cyrel® Lightning che ha ricevuto lo scorso anno il prestigioso riconoscimento di innovazione tecnologica dalla FTA.

DuPont™ Cyrel® Solutions annuncia il nuovo nato della famiglia di lastre Cyrel® Lightning che verrà lanciato al FTA Forum & INFOFLEX 2023 (16-19 Aprile – https://www.flexography.org/event/forum-2023/). La nuova lastra Cyrel® Lightning LFH offre tempi di produzione rapidi, risultati di stampa uniformi e un impatto ambientale ridotto.

La lastra Cyrel® Lightning LFH è stata realizzata sulla base della tecnologia delle pluripremiate lastre Cyrel® Lightning, che hanno ricevuto l’FTA Technical Innovation Award nel 2022.

“Questa nuova lastra è ottimizzata per la più recente tecnologia di esposizione LED-UV, come Esko XPS Crystal, ed è stata progettata per il processo termico sostenibile Cyrel® FAST. La combinazione della stabilità dell’esposizione LED con la produzione di lastre senza solventi di Cyrel® FAST aiuta i nostri clienti a produrre lastre di stampa di altà qualità in modo rapido ed efficiente”, spiega Tucker Norton, Global Business Leader, DuPont™ Cyrel® Solutions.

La nuova lastra consente l’utilizzo delle più recenti tecnologie di retinatura per una migliore qualità di stampa, rendendola ideale per i service e gli stampatori che cercano di produrre lastre di alta qualità. Il flusso di lavoro è semplice da usare e si traduce in stampe eccezionali.

“Siamo fiduciosi che i service che stanno pensando di gestire internamente le operazioni di produzione di lastre, così come altri fornitori di lastre flessografiche, apprezzeranno la facilità d’uso e le forme di stampa di alta qualità fornite da questo flusso di lavoro. La combinazione dell’esposizione LED-UV e dell’elaborazione termica Cyrel® FAST offre una produzione di lastre ripetibile e sostenibile unita a un ingombro operativo ridotto” aggiunge Norton.

In conclusione, Cyrel® Lightning LFH offre una soluzione rapida, sostenibile ed efficiente alle sfide significative della produzione di lastre. La nuova Cyrel® Lightning LFH è disponibile negli spessori di 1,14 mm e 1,7 mm (0,045” e 0,067”).

“Siamo orgogliosi di continuare a innovare per i nostri clienti per migliorare la qualità di stampa e la produttività utilizzando il nostro processo sostenibile Cyrel® FAST. Il Forum e la fiera INFOFLEX offrono una grande opportunità per incontrare persone, imparare e condividere esperienze, esplorare nuove tecnologie e trovare soluzioni innovative. In qualità di sponsor di lunga data di questa fiera, DuPont apprezza il contributo di questi eventi per l’industria flessografica, che è in linea con il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni innovative per i nostri clienti”, conclude Norton.