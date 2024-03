Accordo di partnership fra DS Smith e Mondelēz International

DS Smith ha annunciato il secondo accordo quinquennale consecutivo di fornitura esclusiva in Europa di packaging in cartone ondulato con Mondelēz International, una delle più grandi aziende di snacking al mondo con marchi iconici a livello locale e internazionale quali Oreo, LU, i cracker TUC e Belvita, i prodotti da forno 7Days, i cioccolati Cadbury Dairy Milk, Milka, Cote d’Or e Toblerone, e il formaggio cremoso Philadelphia.

L’accordo prevede una partnership esclusiva ed è un’estensione dei servizi esistenti con impegno su nuovi progetti. L’accordo si basa su un rapporto già consolidato, che il leader internazionale degli snack e DS Smith hanno instaurato negli ultimi dieci anni.

Entrambe le aziende adottano un approccio basato sulla qualità, sull’efficienza della catena di fornitura e sulle iniziative a sostegno della produttività. Un obiettivo condiviso è garantire che le catene di fornitura rimangano resilienti, contribuendo a mantenere i prodotti sugli scaffali indipendentemente da condizioni di mercato imprevedibili.

Nuove soluzioni di imballaggio sostenibili basate su fibre saranno implementate nei mercati europei ed entrambe le aziende lavoreranno a stretto contatto per ridurre l’utilizzo di plastica monouso, collaborando per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050.