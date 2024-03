Ritornano le giornate formative in presenza di ATIF aperte a tutti gli operatori dell’industria flessografica.

Di seguito la pianificazione degli incontri e relative date di chiusura iscrizioni:

mercoledì 27 marzo 2024 (9:00-17:00)

LA FLESSOGRAFIA E LE TECNOLOGIE DI STAMPA DEL PACKAGING

Evoluzione storica del packaging, dalle origini ai giorni nostri, con particolare riferimento alle caratteristiche e alle necessità collegate alla riproduzione stampata. Analisi e confronto delle diverse tecnologie di stampa impiegate nella produzione del packaging. Caratteristiche, principi di funzionamento, trasferimento dell’inchiostro e riproduzione dei grafismi in tipografia, offset, rotocalco, serigrafia, flessografia e stampa digitale.

giovedì 18 aprile 2024 (9:00-17:00)

IL SISTEMA DI INCHIOSTRAZIONE IN FLESSOGRAFIA

Anilox, racla e inchiostro: caratteristiche dei componenti del sistema di inchiostrazione che caratterizzano e determinano la qualità del sistema di stampa flessografico. Come funziona il rullo anilox e come gestire le specifiche di incisione per ottenere la massima efficacia di inchiostrazione. Il dosaggio dell’inchiostro nei diversi sistemi di raclatura aperta o in camera chiusa: impostazioni e regolazioni per il corretto utilizzo del sistema racla.

Gli inchiostri flessografici: strutture e caratteristiche dei sistemi a solvente, all’acqua, UV e EB.

venerdì 19 aprile 2024 (9:00-17:00)

IL PACCHETTO LASTRA E LA COMPRESSIONE DI STAMPA IN FLESSOGRAFIA

Cliché e sistemi di montaggio della matrice, cilindri e maniche porta-matrice e stampabilità dei supporti. Tipi, caratteristiche, tecnologie di scrittura e metodi di preparazione delle matrici per flessografia. Caratteristiche e proprietà dei diversi sistemi di montaggio delle matrici flessografiche e loro influenza sulla compressione di stampa. Cilindri e maniche porta-matrice: parametri, dimensionamenti e tolleranze nei sistemi a ingranaggi e gearless. Caratteristiche tecniche e stampabilità della superficie dei supporti di stampa sintetici e naturali.

mercoledì 15 maggio 2024 (9:00-17:00)

COLORE E PRESTAMPA IN FLESSOGRAFIA

I principi di riproduzione grafica e la loro applicazione nel processo flessografico. Gestire la riproduzione dei valori tonali della grafica tramite la retinatura delle immagini: le forme di punto, gli angoli e i tipi di retino. Percezione, misurazione e gestione del colore nell’intero processo di produzione: dai profili colore alla misurazione del colore, del dotgain e del ΔE, tutto ciò che occorre alle attività di design, prestampa e controllo di qualità in stampa.

mercoledì 12 giugno 2024 (9:00-1700)

COME CALIBRARE UN SISTEMA DI STAMPA FLESSOGRAFICO

Conoscere e gestire il processo di calibrazione del sistema di stampa flessografico seguendo le fasi di ottimizzazione, fingerprint, controllo del processo, caratterizzazione e miglioramento. Norme ISO, linee guida e pubblicazioni internazionali che riguardano la flessografia: aspetti salienti, parametri di riferimento e tolleranze. Concetto di qualità nella produzione stampata in funzione di risoluzione e colore per ottenere stabilità, ripetibilità e prevedibilità nel risultato.

Per informazioni più dettagliate riguardo gli argomenti dei corsi potete cliccare QUI.