Baldwin Vision Systems e ColorConsulting srl hanno annunciato un accordo in base al quale la soluzione software ColorTrack™, sviluppata in collaborazione tra le due aziende, sarà ora interamente gestita e sviluppata da ColorConsulting.

“Abbiamo instaurato uno stretto rapporto e una partnership di sviluppo con QuadTech dal 2012, che è proseguita con Baldwin Vision Systems dopo l’acquisizione di QuadTech alla fine del 2017. I nostri team di ingegneri hanno lavorato a stretto contatto per sviluppare una soluzione unica che gestisce il workflow del colore e degli inchiostri in stampa. Questo accordo è il passo naturale per dare continuità a un progetto unico che mette le esigenze dello stampatore packaging al centro del nostro co-sviluppo, la riallocazione delle risorse è stata una scelta logica per entrambi i partner”, commenta Carlo Carnelli, General Manager di ColorConsulting.

ColorTrack è il cuore di una soluzione unica che permette la completa gestione del flusso di lavoro del colore e dell’inchiostro, condividendo i dati in tempo reale con DeltaCam™ e InkWeigh™. Nessun’altra soluzione offre questo livello di connessione a bordo macchina tra la misurazione del colore e la gestione dell’inchiostro.

Color Measurement with DeltaCam offre misurazioni spettrali accurate in linea su pellicola, carta o cartone ad un prezzo conveniente, riducendo gli sprechi e garantendo che tutti i prodotti stampati rientrino nelle specifiche di colore dei vostri clienti.

Il suo elevato accordo con gli spettrofotometri offline consente a DeltaCam di fornire dati spettrali in tempo reale a ColorTrack per supportare avviamenti e correzioni del colore accurate e prevedibili, riducendo al minimo lo spreco di inchiostro.

“Quello che stiamo facendo con questo accordo è permettere, ad entrambe le aziende, di focalizzarsi sui propri punti di forza. Non vediamo l’ora di continuare la nostra forte partnership con ColorConsulting in tutto il mondo. Abbiamo la massima fiducia nel fatto che il team di ColorConsulting, grazie alla vasta conoscenza del colore e all’esperienza nella gestione degli inchiostri potrà concentrarsi su ColorTrack ora e in futuro. Allo stesso tempo questo ci consente di dedicare più risorse ingegneristiche alla nostra competenza primaria: la misurazione del colore in linea e il miglioramento continuo di Color Measurement with DeltaCam. Riteniamo che aggiornando il focus del portafoglio di prodotti delle nostre due società, ColorTrack e DeltaCam saranno entrambi potenziati come componenti fondamentali in un flusso di lavoro completo di gestione del colore per gli stampatori packaging”, conclude Patrick Keller, presidente di Baldwin Vision Systems.