ColorConsulting srl, dopo un processo di internazionalizzazione iniziato nel 2011 che ha portato l’azienda ad avere installazioni e rapporti di consulenza in diversi stati del mondo, ha deciso di fare un passo determinante per rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti, aprendo a New York ColorConsultingUSA Inc. La nuova azienda americana permetterà fin da subito un più rapido e migliore servizio a tutti i clienti statunitensi e avrà l’obiettivo di diventare un riferimento per il controllo, la gestione e la misurazione del colore in un mercato in forte crescita come quello statunitense.

ColorConsultingUSA fin dall’inizio non si occuperà solo del mercato americano, ma sfruttando la combinazione della creatività italiana con la capacità americana nello sviluppo di soluzioni software sarà il centro della gestione e dello sviluppo dei software di ColorConsulting. ColorConsultingUSA perseguirà a pieno l’obiettivo di semplificare tramite soluzioni innovative la gestione e il controllo del colore e degli inchiostri.

Già nei prossimi mesi arriveranno sul mercato un ampio ventaglio di novità grazie ad alcune importanti collaborazioni e progetti già siglati.

ColorConsultingUSA sarà inoltre fondamentale per garantire ai clienti internazionali, quali produttori di inchiostro, fabbricanti di macchine e tecnologie da stampa, una presenza qualitativa sul territorio americano che permetta di garantire e continuare le sinergie già esistenti in Italia e sul territorio europeo.

“Con un export che vale ormai circa il 30% del nostro fatturato l’apertura di una nuova azienda negli Stati Uniti era un passo quasi obbligato. A quasi 20 anni dalla fondazione di ColorConsulting srl in italia sono elettrizzato e allo stesso tempo orgoglioso per l’inizio di questa nuova avventura. Ci tengo a ringraziare tutti i miei collaboratori che con la loro passione hanno contribuito al successo di questi anni e alla fidelizzazione che clienti e partner hanno nei nostri confronti”, dice Carlo Carnelli General Manager di ColorConsulting.

Le diverse partnership con aziende americane, iniziate oltre 10 anni fa, hanno aperto un’importante opportunità nel mercato statunitense, che è stata colta da ColorConsulting. L’apertura di una nuova azienda, che si inserisce nel progetto di crescita e contribuisce all’obiettivo di creare un nuovo punto strategico, rappresenta per ColorConsulting la partenza per un modello aziendale innovativo. Modello ispirato dalle logiche di smart working, testate durante il 2020, che ci permetterà di essere un riferimento stabile e continuativo per i clienti esteri e di estendere i nostri orari di assistenza tecnica di 7 ore grazie ai differenti fusi orari.

“ColorConsultingUSA riflette la nostra mission: aiutare le aziende clienti, ovunque esse siano, a raggiungere gli obiettivi di qualità che si prefiggono”, ha commentato Sara Robustellini Marketing Manager di ColorConsulting – “Essere presenti sul territorio americano significa aprirsi a nuovi clienti e partner, rappresenta un luogo nuovo dove innovare, trovare spunti e fare squadra, perché solo insieme si possono raggiungere grandi risultati”.

L’azienda americana si avvarrà sin dall’inizio dell’esperienza di Mike Sisco che avrà il ruolo di Technical Sales Manager & Director of Software Development per COLORCONSULTING worldwide – “Ho lavorato in stretta collaborazione con ColorConsulting negli ultimi 10 anni, e ho visto in prima persona la profonda comprensione del mercato della stampa e il pensiero innovativo alla base del successo di Carlo e il suo team. Sono entusiasta di entrare a far parte della squadra di ColorConsulting e di contribuire a dare vita alla visione di una gestione e di un controllo del colore intuitivo, efficace ed efficiente. Sono impaziente d’iniziare questa collaborazione, ancora più stretta, che ha l’obiettivo di portare le nostre soluzioni attuali e future a un mercato in continua crescita”, commenta Mike Sisco.