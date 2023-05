A Fespa le novità Guandong per gli allestimenti temporanei

A Fespa lo specialista delle specialità Guandong simula un vero e proprio punto vendita – Hall B2-Stand D52.

Guandong rinnova la partecipazione a Fespa 2023 con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Specialista delle Specialità acquisito in quasi 20 anni di attività nello sviluppo e nella commercializzazione di supporti per la stampa. Come spiega Daniele Faoro, Chief Sales & Marketing Advisor di Guandong Italia: “Il nostro intento è proseguire nel consolidamento della rete commerciale, in modo particolare all’estero, potenziando costantemente il nostro network di distributori che si interfacciano a loro volta con gli operatori del printing e dell’allestimento”.

In particolare, alla kermesse Guandong si propone con un catalogo ulteriormente arricchito con supporti specificatamente dedicati agli allestimenti temporanei che comprendono materiali plastici, core business dell’azienda, e nuove proposte in tessuto. E li presenta attraverso un’area espositiva allestita simulando un vero e proprio punto vendita che combina le esigenze del POP-UP store con quelle dell’interior decoration. Alla fisicità dei materiali proposti attraverso esempi applicativi, Guandong associa il valore aggiunto di strumenti analogici e digitali messi a disposizione dei dealer per spiegare le potenzialità dei singoli supporti a interlocutori quali architetti, designer, creativi e stampatori. Tools che spaziano dai classici cataloghi, brochure e campionari, anche in versione pocket, a strumenti digitali come l’app in cui consultare foto di applicazioni, video-clip e case history.

L’ampia gamma Guandong comprende materiali di nuova generazione messi a punto dal reparto R&D interno per allestire, decorare, segnalare, promuovere, tutti contraddistinti da prestazioni tecniche che rispondono alle necessità degli allestimenti temporanei. Applicazioni che oggi più che mai hanno un grandissimo potenziale di sviluppo, visto l’impiego sempre più diffuso in occasione di eventi satellite organizzati in concomitanza con manifestazioni fieristiche, happening di varia natura e attività di proximity marketing nel mondo retail. Si tratta di soluzioni innovative caratterizzate da temporaneità, facilità di applicazione e sostenibilità. Supporti performanti da un lato, capaci di preservare l’ambiente e le superfici dall’altro, realizzati utilizzando tecnologie esclusive e brevettate come lo Scarico d’Aria, che permette l’applicazione anche su grandi superfici, senza creare bolle o grinze.

L’offerta Guandong per gli allestimenti temporanei include, inoltre, materiali plastici innovativi che offrono la possibilità di realizzare allestimenti 100% riciclabili e riciclati, senza rinunciare alla resistenza e alla qualità dell’installazione. “Una scelta oculata e attenta dei materiali può contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale degli allestimenti e promuovere l’economia circolare, contribuendo a uno sviluppo sostenibile di tutto il settore” commenta Edoardo Elmi, fondatore di Guandong Italia.