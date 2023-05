Sappi: carte di alta qualità per il massimo impatto estetico

Alla FESPA Global Print Expo 2023, (Monaco di Baviera dal 23 al 26 maggio), Sappi presenterà una selezione esclusiva delle sue carte di alta qualità. Con il motto “Massimizzare l’impatto estetico della vostra applicazione”, l’attenzione sarà concentrata sulle carte sublimatiche, sulle carte da ondulatore e sulle carte di base siliconate per una varietà di applicazioni autoadesive.

Quattro aree lounge presso lo stand saranno disponibili per facilitare le discussioni che richiedono approfondimento. Claudia Pöckl, Marketing Communications Specialist di Sappi Europe, spiega il motto della fiera di quest’anno: “Abbiamo optato per il motto ‘Massimizzare l’impatto estetico della vostra applicazione’, che esprime chiaramente quello che hanno in comune e cosa hanno da offrire le nostre carte di tre aree di prodotti diverse. Con uno standard di alta qualità, assicurano che i prodotti finiti dei nostri clienti possano contare sul migliore impatto estetico possibile”.

Carte sublimatiche per la stampa a trasferimento digitale

Nel campo della stampa a trasferimento, Sappi ha sempre offerto ai propri clienti una vasta gamma di carte sublimatiche pensate appositamente per un trasferimento di inchiostro rapido e uniforme con un consumo d’inchiostro minimo.

Con l’aiuto di vari campioni di carta e di prodotti finiti stampati, i visitatori della fiera avranno la possibilità di toccare con mano i vantaggi garantiti.

Sappi mantiene l’alta qualità delle sue carte sublimatiche investendo regolarmente in nuove tecnologie all’avanguardia. Alla fine di aprile è stato aperto un nuovo magazzino presso la cartiera di Carmignano (Italia). Nei prossimi mesi, Sappi investirà ulteriormente in due nuove macchine cartotecniche con una larghezza di 1,9 metri e 3,2 metri e in una linea di imballaggio completamente automatica. Tutti gli investimenti supporteranno la visione aziendale, che prevede di avere una soluzione interna completa per l’industria della sublimazione e di avere un impatto positivo sulle emissioni di CO 2 , soddisfacendo la domanda crescente dei nostri clienti e migliorando i tempi tra ordinazione e consegna.

Carte di base ondulate

Sappi offre un assortimento di alta qualità di carte liner patinate e non patinate per la laminazione su cartone ondulato che su cartoncino teso, ad esempio per gli imballaggi e gli espositori. Con i suoi vantaggi in termini di estetica e stampa quali una luminosità eccezionale, un alto grado di bianchezza, una lussuosa superficie lucida e una stabilità dimensionale affidabile, la gamma di carte Fusion assicura un impatto ragguardevole nelle applicazioni ondulate presso un punto vendita, supportando le strategie del marchio dei produttori. Alla fiera di Monaco di Baviera, Sappi presenterà la sua ultimissima aggiunta all’assortimento: Fusion Embossed, una versione goffrata dei noti prodotti Fusion Topliner e Fusion Nature Plus.

Carte di base per la siliconatura quali carte di supporto per le applicazioni autoadesive

Un terzo gruppo di prodotti alla FESPA di quest’anno sarà rappresentato dalle carte di base per la siliconatura o per release liner, usate come carte di supporto per le applicazioni autoadesive, ad esempio nella pubblicità all’esterno e all’interno, nelle decorazioni per automobili, nei nastri adesivi, nella cancelleria e nella segnaletica per l’architettura e gli edifici. Alla fiera Sappi si concentrerà sulle sue carte CCK, con delle straordinarie proprietà di planarità, e sulle carte Glassine, che offrono delle straordinarie proprietà di siliconatura e una lavorazione semplice ed efficiente, assicurando un separazione ottimale tra la carta di supporto e la rispettiva applicazione adesiva grafica. Inoltre, sarà presentato l’ultimo sviluppo di Sappi nel campo delle carte CCK: SOL BCK (Barrier Coated Kraft). Il risultato: una perfetta carta planare, che può sostituire una PCK.