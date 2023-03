4Graph, tipografia online sostenibile, opera secondo un ecosistema virtuoso votato ai massimi criteri di tutela ambientale e trasparenza. Un approccio etico che trova espressione nel nuovo progetto 4Business, il programma di fidelizzazione volto a consolidare il rapporto fiduciario con rivenditori e professionisti delle arti grafiche. Basato su chiarezza e semplicità, il piano di loyalty assicura a vantaggi esclusivi, costi ridotti e servizi dedicati a tutti coloro che utilizzano la piattaforma per stampare materiali destinati alla rivendita.

Tipografie, serigrafie, editori, stampatori, allestitori fieristici, agenzie di comunicazione e organizzatori di eventi, studi grafici, designer e rivenditori di stampati a vario titolo possono accedere a 4Business senza vincoli o soglie di spesa minima, semplicemente compilando l’apposito form su 4graph.it e attendendo l’accettazione della richiesta. Il piano permette di avere immediatamente accesso a vantaggi esclusivi tra cui, ad esempio, consegne veloci, spedizioni gratuite per qualsiasi ordine e la possibilità di richiedere prove di stampa gratuite per tirature superiori ai 100 pezzi. Inoltre, per ogni euro di spesa, i clienti 4Business possono cumulare Coin trasformabili in sconti reali per successivi acquisti.

4Business, inoltre, offre ulteriori vantaggi per i “frequent printer” che, raggiungendo importanti volumi di ordini, entrano a far parte dei clienti SUPER HAPPY. A questa categoria sono riservati benefit aggiuntivi, quali: promozioni anticipate, sconti straordinari, assistente personale, certificazione FSC dell’intero processo di stampa di libri e cataloghi, tre campionari carta unlabel e il Campionario Universale, strumento di vendita all’avanguardia con una vastissima selezione di materiali e finiture.

In più, 4Graph riserva ai clienti SUPER HAPPY la possibilità di pianificare una visita presso il proprio stabilimento produttivo di Cellole, una delle realtà manifatturiere più dinamiche e moderne a livello nazionale, attrezzato con infrastrutture tecnologiche 4.0 in continuo potenziamento, gestite attraverso workflow proprietari e sistemi di intelligenza artificiale. Un’occasione unica per toccare con mano la solidità e la concretezza di una realtà che opera secondo i massimi criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Specializzata nella stampa della carta in tutti i suoi formati, 4Graph adotta sin dalla sua nascita un approccio etico nei confronti dei collaboratori e dell’ambiente fondato su valori condivisi quali creatività, trasparenza e sostenibilità. L’attenzione per la sostenibilità passa anche attraverso l’utilizzo di tecnologie selezionate per rendere l’intero processo di stampa più ecocompatibile, anche grazie all’impiego di inchiostri a base vegetale e imballi PVC free. Questo ha permesso a 4Graph di conseguire negli anni le più prestigiose certificazioni a livello internazionale in ambito di sostenibilità ambientale dei processi di produzione e di qualità: Certificazione Ambientale ISO 14001:2015; Certificazione FSC; Certificazione Qualità ISO 9001:2015.