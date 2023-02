4graph.it lancia i nuovi trend della stampa online

È possibile differenziarsi nel mondo dell’online printing dove offerta e prezzi tendono all’omologazione? La risposta arriva da 4Graph, azienda di stampa online che opera secondo un ecosistema virtuoso votato ai massimi criteri di trasparenza e tutela ambientale.

L’offerta di 4Graph, commercializzata nel web mediante la piattaforma 4graph.it, è contraddistinta da una forte identità.

“La carta è la nostra specialità, la cultura tipografica la nostra linfa, l’ambiente la nostra casa, la trasparenza il nostro tratto differenziante” spiega Biagio Di Mambro, amministratore di 4Graph

Per rispondere ai nuovi trend della stampa online, 4Graph punta sulla specializzazione: il core business è la carta, in tutte le sue declinazioni. L’azienda seleziona le carte migliori, tutte certificate FSC, e può garantire la catena di custodia per l’intero processo di stampa. Questa è una delle declinazioni del forte orientamento alla sostenibilità di 4Graph che, oltre all’accurata scelta dei supporti, si concretizza in numerose iniziative che toccano diversi step della filiera produttiva. Con l’obiettivo di diventare la prima tipografia online interamente sostenibile, infatti, 4Graph si distingue per un impegno costante e concreto che mira ad utilizzare la tecnologia per un processo di stampa che risponda ai criteri ESG (Environmental, Social e Governance). A partire dallo stabilimento produttivo attrezzato con infrastrutture tecnologiche 4.0 in continuo adeguamento e potenziamento, gestite attraverso workflow proprietari e sistemi di intelligenza artificiale.

L’attenzione per la sostenibilità passa anche attraverso l’utilizzo di tecnologie selezionate per rendere l’intero processo di stampa più ecocompatibile, anche grazie all’impiego di inchiostri a base vegetale e imballi PVC free. Questo ha permesso a 4Graph di conseguire negli anni le più prestigiose certificazioni a livello internazionale in ambito di sostenibilità ambientale dei processi di produzione e di qualità: Certificazione Ambientale ISO 14001:2015; Certificazione FSC; Certificazione Qualità ISO 9001:2015. Inoltre, nell’ultimo triennio l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) ha posizionato 4graph.it al vertice della classifica delle migliori tipografie online d’Italia: due volte al primo posto e una al secondo.

In linea con i fattori ESG, 4Graph opera con un approccio etico basato su valori quali creatività, chiarezza e sostenibilità nei confronti di collaboratori e clienti. La proposta commerciale, infatti, si fonda sulla massima trasparenza e, come esplicitato nella piattaforma 4graph.it, su prezzi senza asterischi.

“Nelle nostre promozioni e offerte speciali le condizioni di vendita sono chiaramente esplicitate con dovizia di dettagli. Questo perché puntiamo alla massima soddisfazione del cliente, non solo in termini di qualità garantita, ma di creazione di un rapporto fiduciario duraturo nel tempo” afferma Di Mambro.

Attraverso la strategia di diversificazione dell’offerta, le politiche rispondenti ai criteri ESG e la crescita del volume di affari, 4Graph ha assunto negli anni un ruolo di primaria importanza posizionandosi tra gli attori di rilievo nel mondo delle tipografie online e confrontandosi con competitor multinazionali, specialmente nella fornitura di prodotti con elevata foliazione, sia di tipo editoriale, sia commerciale.