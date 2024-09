XSYS ha stipulato un accordo definitivo con Element Solutions Inc., in base al quale XSYS acquisirà azioni e asset detenuti da sussidiarie di Element Solutions Inc, comprendenti l’attività MacDermid Graphics Solutions per un valore aziendale di circa 325 milioni di $. La transazione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione di entrambe le società ed è soggetta alle approvazioni normative e alle consuete condizioni di chiusura.

Ma le novità non finiscono qua, in quanto XSYS ha annunciato inoltre un cambiamento a livello manageriale. Infatti il CEO del gruppo, in uscita, Oliver Dohn ha svolto un ruolo chiave durante il suo mandato nel guidare una crescita redditizia e nell’impostare una nuova crescita e innovazioni strategiche per il gruppo, ma Dohn ha deciso di intraprendere una nuova avventura.

Il Consiglio, ringraziando Oliver Dohn per il suo prezioso contributo, ha nominato il Dott. Alexander Unterschütz come nuovo CEO del Gruppo per guidare la prossima fase di crescita di XSYS. Unterschütz ha una significativa esperienza di leadership con un solido curriculum di programmi di trasformazione e implementazione di strategie di crescita di successo. Unterschütz ha recentemente guidato il business Components presso Linde Engineering, dove ha lavorato per 14 anni, mentre in precedenza è stato consulente di gestione presso McKinsey & Company. Il Consiglio accoglie Unterschütz ed è fiducioso che sotto la sua guida XSYS continuerà a guidare innovazione e crescita, e a promuovere l’eccellente reputazione che XSYS ha con i suoi clienti, che sono al centro di tutto ciò che porta avanti l’azienda.

“Sono lieto di entrare a far parte di XSYS come suo nuovo CEO e insieme alla squadra XSYS supportare il suo continuo successo. Sono anche entusiasta della combinazione di XSYS e MacDermid. “Queste due aziende hanno portafogli di prodotti complementari, e questo migliorerà l’offerta di prodotti e i livelli di servizio di XSYS e guiderà la spinta innovativa per servire ancora meglio i nostri clienti”, ha affermato Unterschütz.