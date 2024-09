Fujifilm sceglie Segreen Business Park per i suoi nuovi uffici italiani

Fujifilm, Gruppo giapponese specializzato nella progettazione e nella vendita di prodotti e soluzioni integrati destinati ai settori Business Innovation, Graphic Communication, Imaging Solutions, Industrial Products, Life Sciences e Medical Systems, trasferirà nel mese di settembre il laboratorio di Endoscopia (Workshop Endoscopy), nel Segreen Business Park (“Segreen”), centro direzionale innovativo situato alle porte di Milano, di proprietà di Europa Risorse SGR S.p.A. attraverso il fondo ER Office Fund 3. Questo è il primo passo di un nuovo percorso che porterà al trasferimento presso Segreen di tutti i dipendenti del Gruppo Fujifilm presenti nell’area milanese.

Segreen Business Park occupa un’area di 55.000 mq nei pressi dell’idroscalo di Milano e dell’aeroporto di Linate e, dal 2011, ospita imprese, multinazionali, professionisti, talenti, idee e progetti ambiziosi. Il business park è animato da oltre 22 aziende nazionali e internazionali e rappresenta un nuovo concetto di centro direzionale. È composto da rigogliose aree verdi, con numerosi spazi dedicati al work-life balance della community e office building sostenibili e all’avanguardia. Un modello di business park di grande attualità con un grande focus sui servizi offerti, che oggi attira l’attenzione e le preferenze anche di diversi Gruppi multinazionali che decidono di scegliere Segreen come sede per le proprie branch italiane, come nel caso di Fujifilm che approderà nei nuovi uffici, a partire dal mese di settembre, con il suo laboratorio tecnico dedicato all’Endoscopia (Workshop Endoscopy).

La scelta di Segreen da parte di Fujifilm dimostra ancora una volta l’attenzione che il Gruppo rivolge ai temi di innovazione, salute e ambiente. La presenza del Gruppo all’interno di Segreen si espanderà nel corso del 2025 occupando circa 5.000 mq, nei quali convergeranno le principali funzioni aziendali.

“Siamo molto soddisfatti della scelta di trasferire progressivamente i nostri uffici dell’area milanese presso il Segreen Business Park. Come parte del Gruppo Fujifilm perseguiamo l’obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della vita delle persone in tutto il mondo, senza mai smettere di innovare. Pertanto, condividiamo con Segreen i valori dell’innovazione, della sostenibilità e del well-being. Siamo felici di trasferire i nostri uffici in spazi sostenibili e all’avanguardia insieme ad una community di professionisti provenienti da aziende nazionali e multinazionali con cui poter creare sinergie di business capaci di sviluppare nuovi asset e opportunità. Inoltre, l’ampia gamma di servizi offerti da Segreen renderà più agevole il lavoro dei nostri dipendenti e garantirà benefit che li aiuteranno ad incrementare i livelli di work-life balance”, ha commentato Fabio Santambrogio, Corporate General Manager di FUJIFILM Italia S.p.A.