Carminati prima al mondo con il secondo Catena-WDLS di XSYS

Carminati S.r.l. ha riaffermato la sua forte fiducia nella tecnologia di lavorazione delle lastre di XSYS con l’installazione di un secondo ThermoFlexX Catena Washer Dryer Light-Finisher and Stacker (WDLS) in meno di due anni. Il service italiano di pre-stampa ha collaborato strettamente con XSYS per massimizzare il potenziale di questa tecnologia innovativa e fornire lastre flessografiche della massima qualità ai suoi clienti.

Operando principalmente nel settore del cartone ondulato, Carminati è leader nel suo campo. Situata ad Antegnate (Bg), l’azienda produce lastre per la stampa flessografica per clienti in tutta Italia, in Francia e non altri paesi europei. Le lastre vengono prodotte con due linee all’avanguardia nel suo moderno stabilimento di 5000 mq, dove 35 dipendenti lavorano instancabilmente per mantenere la ben consolidata reputazione dell’azienda grazie all’alta qualità e all’eccellente supporto ai clienti.

Raddoppio con il secondo Catena-WDLS

Nel 2021, Carminati ha deciso che era il momento di sostituire una delle sue due linee di lavorazione delle lastre con un ThermoFlexX Catena-WDLS per garantire una crescita continua e migliorare ulteriormente la qualità. Il nuovo impianto è stato installato da XSYS Italia alla fine di quell’anno. Meno di due anni dopo, è stato introdotto un secondo Catena-WDLS per aggiornare l’altra linea di lavorazione, dando all’azienda un aumento totale della capacità produttiva di oltre il 20%.

“Le nostre vecchie attrezzature hanno svolto bene il loro compito, ma era arrivato il momento di un aggiornamento per assicurarci di rimanere all’avanguardia. Non solo serviamo i nostri clienti ogni giorno con le migliori lastre per la stampa, ma abbiamo anche un laboratorio di ricerca e sviluppo molto attivo, che ci consente di continuare a innovare e ad essere leader nella stampa flessografica per scatole in cartone ondulato e imballaggi flessibili”, ha detto il CEO Carlo Carminati, figlio di Alessandro Carminati fondatore dell’azienda nel 1960.

Carminati è conosciuta per le sue strategie lungimiranti e il costante interesse nel superare i limiti con la tecnologia più recente. “Abbiamo installato con successo il primo Catena-WDLS in Italia non molto tempo fa e ora siamo i primi al mondo ad averne due. Questa imponente installazione di XSYS significa che stiamo passando al livello Industria 4.0 con una maggiore automazione, qualità al top, consegne più rapide e una produzione più sostenibile.”

Tecnologia sostenibile e automatizzata

ThermoFlexX Catena-WDLS integra lavaggio, forno, finissaggio e stacker in un unico processo fluido. L’operatore inserisce semplicemente la lastra ablata all’ingresso utilizzando un sistema di barre di trascinamento e poi recupera la lastra pronta per la stampa dall’altro capo. Questo alto livello di automazione comporta numerosi vantaggi, tra cui riduzione degli scarti, velocizzazione della lavorazione e qualità eccezionale. Inoltre, il sistema è molto efficiente dal punto di vista energetico, aiutando Carminati a raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, l’azienda segnala una riduzione del tempo di asciugatura per lastra di 30 minuti rispetto al vecchio sistema.

Il Catena-WDLS è controllato da un’interfaccia grafica ThermoFlexX (GUI) visualizzata su uno schermo touch HD per un funzionamento rapido e semplice. Tutte le informazioni chiave sono chiaramente presentate, garantendo che gli operatori possano navigare nel sistema senza sforzo e con un rischio minimo di errori. Per Carminati, questi aspetti si adattano perfettamente al suo impegno per una produzione Industria 4.0, dove l’intervento umano è ridotto al minimo e ogni processo è digitalizzato in modo che i dati di produzione possano essere analizzati.

Metodo di lavaggio avanzato

Il primo Catena-WDLS è stato scelto dopo un’attenta valutazione delle opzioni disponibili sul mercato. Offrendo la massima produttività, utilizza un allineamento unico della lastra durante il carico, che evita lo spostamento della lastra durante il trasporto, e una modalità di lavaggio incrementale per cui ogni lastra avanza nel sistema a una velocità costante.

Collaborando strettamente con il team di XSYS Italia, Carminati ha ulteriormente sviluppato la tecnologia, il che significa che il secondo WDLS impiega una modalità di lavaggio ad alta produttività ideale quando è necessario processare lastre di vari spessori. Entrambi i metodi garantiscono costantemente una stampa nitida e pulita.

“Il Catena-WDLS è il migliore sul mercato, in particolare la sua tecnologia a spazzola morbida è perfetta per le nostre lastre sensibili con retinatura microcellulare. Per la seconda macchina, abbiamo collaborato con XSYS per migliorare la produttività del sistema, in modo che si adatti esattamente alle nostre esigenze speciali. Questo significa che il tempo di carico è stato ridotto e l’output è più veloce, dandoci un grande vantaggio,” ha spiegato il Sig. Carminati.

Collaborazione proficua per favorire la crescita

L’altra metà dell’equazione quando si investe in nuove attrezzature riguarda il servizio e il supporto forniti dal produttore o fornitore. XSYS Italia si vanta della sua stretta vicinanza ai clienti, che è perfettamente integrata dalle capacità remote degli impianti Catena.

“La collaborazione tra XSYS e Carminati è molto positiva e produttiva. Siamo estremamente orgogliosi di supportarli nel raggiungimento della migliore qualità possibile nella produzione di lastre flessografiche,” ha detto il Sales Manager di XSYS Italia, Roberto Malagù. “Le strette collaborazioni sono essenziali per il successo e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con Carminati, che è un pioniere in questo mercato.”

“Il rapporto di lavoro con XSYS è eccellente e non posso lamentarmi del servizio offerto dal team. La loro assistenza è sempre tempestiva ed efficiente. Abbiamo anche utilizzato molte volte il servizio remoto e funziona molto bene, risparmiando molto tempo per noi e per i nostri clienti,” ha aggiunto il Sig. Carminati.

Ha concluso riassumendo la posizione dell’azienda: “La nostra coppia di Catena-WDLS ci permetterà di raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi e aiutare i clienti a ottenere una qualità eccellente, maggiore sostenibilità e un time-to-market più rapido. Questo progetto è parte strumentale della nostra strategia di crescita e ora siamo completamente attrezzati per stare in prima linea e mettere in subbuglio questo mercato competitivo.”