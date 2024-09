In un mercato in continua evoluzione, Konica Minolta risponde alle esigenze del settore e invita i professionisti della stampa a superare i limiti dello spazio colore CMYK con una doppietta di eccellenza: la nuova versione del sistema di stampa High Chroma C84hc e l’ultima arrivata in casa MGI, AccurioShine 3600.

Il prossimo 4 ottobre, Konica Minolta chiama a raccolta i professionisti della stampa per fare un salto negli anni ’80, tra colori vibranti e fluo, immagini iconiche, oggetti pop ed effetti brillanti. Un tuffo indietro nell’84 per guardare avanti all’evoluzione della stampa professionale, tra stampe a colori sorprendenti ed effetti di nobilitazione wow, mai visti prima. L’evento, dal titolo Shine like a Chroma, e il concept anni ’80 sono un chiaro richiamo all’ultima release del sistema AccurioPress High Chroma C84hc e alle applicazioni vivaci e sfavillanti, realizzabili con la C84hc insieme ad AccurioShine 3600, che richiamano proprio quegli anni.

Si tratta di un’Open House presso lo Showroom di Viale Certosa a Milano, dove l’azienda metterà in mostra, in un contesto vivace e dinamico, AccurioPress C84hc, l’innovativo sistema di Stampa di Produzione che consente di riprodurre le immagini in modo accurato con colori vividi e reali, ideali per la stampa fotografica e commerciale, e AccurioShine 3600, l’ultima arrivata in casa MGI, un sistema che consente di Nobilitare le stampe con vernice spot UV a effetto serigrafico e brillanti applicazioni Hot Foiling in un unico passaggio per ottenere effetti visivi e tattili che catturano i clienti.

AccurioPress C84hc

AccurioPress C84hc di Konica Minolta è il primo sistema a livello mondiale a utilizzare un toner che non è soggetto alle limitazioni dello spazio colore tipiche di tutti gli altri toner, e consente pertanto di riprodurre colori più brillanti e definiti. Il gamut dell’inchiostro High Chroma rende le tonalità in modo naturale; la saturazione senza precedenti di verde, blu, viola, rosa e magenta, offre risultati sorprendenti e realistici, che con i limiti dello spazio colore CMYK non è possibile ottenere.

AccurioPress C84hc è progettata per soddisfare le esigenze di stampatori commerciali, studi di design, agenzie pubblicitarie e aziende con centri stampa interni. Grazie al Toner High Chroma, che ha la capacità di riprodurre uno Spazio Colore molto simile allo Spazio Colore sRGB, i professionisti della stampa potranno ora stampare le immagini e le tinte piatte in modo accurato, con colori reali e unici. È, inoltre, particolarmente efficace nella riproduzione di colori specifici, come i loghi aziendali, grazie al suo gamut di colori più ampio rispetto ai toner CMYK tradizionali.

Ecco nel dettaglio alcune caratteristice della AccurioPress C84hc

Velocità di produzione : fino a 81 pagine a colori al minuto in formato A4

: fino a 81 pagine a colori al minuto in formato A4 Finitura ottimizzata : l’unità di rifilatura a 4 bordi TU-510 in linea taglia, piega e perfora per produrre copertine per libri, opuscoli e biglietti

: l’unità di rifilatura a 4 bordi TU-510 in linea taglia, piega e perfora per produrre copertine per libri, opuscoli e biglietti Automazione intelligente : il sensore IM-101 rileva le caratteristiche dei supporti, riducendo i tempi di produzione

: il sensore IM-101 rileva le caratteristiche dei supporti, riducendo i tempi di produzione Colori unici: verde e azzurro migliori, grazie a uno spazio colore più ampio e al valore L* del ciano superiore rispetto al toner CMYK, il toner High Chroma riproduce colori nitidi e brillanti, soprattutto per l’azzurro e il verde. Viola e rosa migliori, utilizzando il toner High Chroma si ottengono colori viola e rosa vividi e definiti.

verde e azzurro migliori, grazie a uno spazio colore più ampio e al valore L* del ciano superiore rispetto al toner CMYK, il toner High Chroma riproduce colori nitidi e brillanti, soprattutto per l’azzurro e il verde. Viola e rosa migliori, utilizzando il toner High Chroma si ottengono colori viola e rosa vividi e definiti. Attenta Gestione e Riproduzione del colore: la gestione del colore e la precisione della riproduzione sono rese ancora più efficienti da AccurioPro ColorManager, un software della suite che Konica Minolta ha implementato per offrire strumenti in grado di verificare la qualità del colore e massimizzare la produzione dell’intera flotta di stampa. Ciò permette di consegnare ai clienti un prodotto finito che soddisfa i requisiti richiesti.

Nobilitazione alla portata di tutti

Spazio anche alle tecnologie per la nobilitazione con la presentazione della nuova AccurioShine 3600, l’ultima arrivata in casa MGI, un sistema che consente di Nobilitare le stampe con vernice spot UV a effetto serigrafico e brillanti applicazioni Hot Foiling in un unico passaggio per ottenere effetti visivi e tattili che catturano l’attenzione dei consumatori. AccurioShine 3600 è una tecnologia rivoluzionaria che consente di arricchire le stampe con effetti prestigiosi 2D e 3D, realizzati con verniciatura UV e Hot Foiling, ad un costo competitivo e senza i complessi passaggi dei sistemi tradizionali. E’ un dispositivo completamente digitale e straordinariamente compatto, dotato di tecnologia di scansione automatica AIS SmartScanner leader di settore e di un asciugatore LED ecosostenibile.

Con AccurioShine 3600 i professionisti del settore potranno ottenere finiture ad alto impatto, in modo semplice e veloce, contando su livelli di stabilità e affidabilità unici sul mercato; potranno inoltre differenziare le stampe e aumentare i margini di profitto, offrendo ai clienti una gamma completa di opzioni di finitura prestigiose, uniche e brillanti.

La nuova AccurioShine 3600 si distingue in particolare per:

Effetti 2D e 3D , vernice spot UV e Hot Foiling in un unico passaggio

, vernice spot UV e Hot Foiling in un unico passaggio Foil con dato variabile , unico sul mercato

, unico sul mercato Messa a registro automatica della vernice con AIS SmartScanner

della vernice con AIS SmartScanner Suite Software completa gestire velocemente i file a bordo macchina e facilitare la produzione.

Sarà possibile toccare con mano i vantaggi di queste innovazioni tecnologiche nel corso dell’Open House del 4 ottobre presso lo Showroom di Milano. L’ingresso è libero nell’arco della giornata (dalle 10.00 alle 20.00), ma riservato ai Professionisti del Settore e previa registrazione.

Alle ore 17.30 è previsto un aperitivo di Networking con DJ Set e musica anni’80.

Per maggiori informazioni o registrarsi all’Evento del 4 ottobre:

https://www.konicaminolta.it/it-it/campagne/evento-c84hc-accurioshine-3600