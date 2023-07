WEPACK (World Expo of Packaging Industry) 2023 si terrà dal 12 al 14 luglio: l’evento sarà un super gala rivolto al futuro, esplorativo e influente che presenterà l’intera filiera dell’industria dell’imballaggio a livello mondiale grazie a: SinoCorrugated 2023, SinoFoldingCarton 2023, SinoPaper 2023, DPrint 2023, Food Pack & Tech 2023 e PACKCON 2023. WEPACK 2023 ha collaborato strategicamente con oltre 200 associazioni e media internazionali per creare una piattaforma dinamica per la comunicazione e il commercio del settore.

Dopo tre anni, la Cina è nuovamente aperta. La manifestazione oggi registra un totale di 850 aziende iscritte, con una superficie dichiarata di oltre 70.000 mq. Ma il numero degli espositori attesi supererà quota 1200. WEPACK 2023 fungerà da potente piattaforma per gli acquirenti esteri per liberare la domanda e ricostruire i canali di acquisto.

La nuova sede, il National Exhibition and Convention Center (NECC), offre un comodo accesso per i visitatori con varie opzioni di trasporto disponibili. Il NECC si trova a soli dieci minuti di automobile dall’aeroporto internazionale di Shanghai Hongqiao e dalla stazione ferroviaria ad alta velocità di Shanghai Hongqiao. La rete metropolitana e autostradale circostante è ben collegata, consentendo l’accesso a tutte le principali città della Cina, e l’area espositiva della nuova sede è più centralizzata, semplificando l’ingresso dei visitatori e riducendo i tempi di attesa.

Oltre 30 forum all’avanguardia sulle tematiche più attuali e importanti del settore

Nello stesso periodo, WEPACK ha organizzato oltre 30 forum nel settore, con quasi 100 aziende leader che si riuniranno per discutere delle tendenze globali del settore degli imballaggi, guidare e promuovere l’innovazione e lo sviluppo industriale, stimolare il settore e potenziare l’aggiornamento dell’industria dell’imballaggio, fornendo una piattaforma che integri funzioni industriali come la condivisione delle risorse, la ricerca industriale, la cooperazione e lo scambio.

ACIMGA è partner ufficiale di WEPACK 2023

ACIMGA organizzerà una missione dedicata che prevede, tra l’altro, la presenza dell’associazione con uno stand di rappresentanza a SinoCorrugated 2023 e una rappresentanza italiana con un intervento incentrato sull’innovazione della stampa digitale delle scatole di cartone durante il World Corrugated Forum, “Intelligent Connection, Future”, che Reed Exhibitions ospiterà l’11 luglio 2023 presso il Wyndham Shanghai Hongqiao Hotel. Questo forum inviterà rappresentanti di importanti associazioni di tutto il mondo a condividere le dinamiche del settore e le tendenze all’avanguardia nelle rispettive regioni.

Oggi è fondamentale sottolineare quanto il mercato del cartone ondulato sia in crescita, e le applicazioni di stampa contribuiscano a renderlo sempre più integrato nelle logiche di comunicazione. Il consolidamento dei rapporti tra ACIMGA e SinoCorrugated assume indubbiamente una forte valenza strategica.

Anche CONVERTER si conferma a fianco dell’organizzazione in qualità di media partner, troverete le copie della nostra rivista in distribuzione presso lo stand della stampa internazionale.