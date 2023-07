Fedrigoni Self-Adhesives lancia Ri-Wrap Paint Protection Film

Fedrigoni Self-Adhesives presenta Ri-Wrap Paint Protection Film, una pellicola trasparente in poliuretano pensata per proteggere la carrozzeria delle auto, disponibile in versione Premium e Ultimate. Caratterizzati da un’alta conformabilità e dalla lunga durata, entrambi i film si autorigenerano in caso di lesione: la versione Premium con il calore, la versione Ultimate anche a temperatura ambiente, rendendo questo prodotto unico sul mercato.

Un film trasparente realizzato in poliuretano che ricopre la carrozzeria del veicolo come una seconda pelle, in grado di autorigenerarsi in breve tempo se lesionato. Si tratta di Ri-Wrap Paint Protection Film, la pellicola protettiva firmata Fedrigoni Self-Adhesives disponibile in versione Premium e Ultimate. Ri-Wrap PPF Premium e Ultimate si caratterizzano sia per la lunga durata, rispettivamente 8 e 10 anni, sia per l’alta conformabilità, una proprietà che li rende adatti all’applicazione su gran parte delle superfici curve.

La qualità del materiale autoadesivo consente alla carrozzeria di mantenere un aspetto brillante e originale nel tempo, salvaguardandola anche dal processo di sbiadimento provocato negli anni dai raggi UV. La bassa tensione superficiale, inoltre, impedisce alla polvere di aderire ed evita macchie causate da insetti o sostanze chimiche. L’adesivo acrilico di alta qualità assicura un’eccellente tenuta della pellicola, ma allo stesso tempo ne permette una rimozione semplice e pulita, senza residui sulla carrozzeria. La differenza tra i due film è relativa alla capacità di autorigenerarsi: Ri-Wrap Paint Protection Film Premium si ricostituisce quando viene riscaldato a 40° tramite fonti di calore esterne, la versione Ultimate è in grado di rigenerarsi anche a temperatura ambiente, in gran parte dei casi impiegando pochi minuti. Questa particolarità è una caratteristica esclusiva di Fedrigoni Self-Adhesives, che rende questo prodotto unico sul mercato.

“Presentato in anteprima con grande successo durante l’appena trascorsa FESPA, riscuotendo molto interesse nei nostri visitatori, Ri-Wrap Paint Protection Film è la soluzione ideale per mantenere la propria carrozzeria sempre intatta, senza preoccuparsi di antiestetiche righe e piccoli danni causati da sassi e graffi accidentali – afferma Daniele Perotti, Global Graphics Product & Business Development Manager –. La pellicola si applica facilmente sulla superficie dell’automobile, ne segue fedelmente le curve e crea uno strato invisibile ma resistente, non solo ai graffi, ma anche all’umidità, all’alcol e agli idrocarburi. In particolare, siamo molto orgogliosi di aver creato un prodotto innovativo e al momento unico, Ri-Wrap Paint Protection Film Premium, che consente di ripristinare lo stato integrale della pellicola senza particolari fonti di calore, ma semplicemente con la temperatura dell’ambiente.”