A seguito della cancellazione di Labelexpo Europe di quest’anno e per mantenere i contatti, presentare le ultime innovazioni e informare i clienti, Xeikon e diversi suoi partner di settore hanno annunciato un’edizione speciale di Xeikon Café, che si terrà alla fine di aprile presso la sede centrale dell’azienda ad Anversa, in Belgio. L’ingresso è gratuito e i visitatori scopriranno nuovi sistemi di stampa digitale per una varietà di applicazioni e settori.

Filip Weymans, vicepresidente marketing, spiega: “In questi tempi incerti e con gli stampatori che affrontano sfide senza precedenti, vogliamo stare insieme, coinvolgere e mostrare innovazioni con il potenziale per superare tali sfide. I nostri eventi Xeikon Café sono pensati per imparare, scoprire e creare nuovi contatti. Ogni evento è strutturato per offrire ai visitatori approfondimenti sulle ultime tendenze nella digitalizzazione nella stampa, scoprire nuove applicazioni, assistere a dimostrazioni dal vivo di diverse configurazioni di produzione digitale e creare sinergie con altri stampatori e trasformatori. All’imminente evento di aprile, i visitatori avranno l’opportunità di vedere in azione gli ultimi avanzamenti tecnologici, che siamo certi susciteranno grande interesse”.

Xeikon ha organizzato un programma di conferenze con esperti del settore per affrontare le questioni più rilevanti nelle nostre industrie. Si terranno presentazioni approfondite su diverse applicazioni, con molte opportunità per interagire e fare domande.

“Non vediamo l’ora di parlare delle numerose opportunità digitali per soddisfare le molteplici esigenze degli stampatori e dei trasformatori di oggi. Le innovazioni digitali sono la risposta alle tendenze in corso nel mercato. Tutte le macchine da stampa Xeikon sono dotate di connessione cloud e interfacce di nuova generazione per consentire connessione e integrazione in ogni fase della produzione. Con oltre 30 anni di esperienza nelle tecnologie digitali, Xeikon è in grado di offrire alle aziende consulenza e supporto nella scelta di soluzioni digitali che possono far crescere la loro attività”, conclude Weymans.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni a Xeikon Café di aprile 2022 visitare xeikon.com/cafe2022