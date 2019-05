Viscom regional Bari 2019

Un nuovo successo di pubblico per il road show della comunicazione visiva firmato Viscom Regional Bari che ha registrato una grande affluenza di professionisti del settore confermando l’interesse che riscuote l’iniziativa dedicata a orientare e formare gli operatori sui nuovi strumenti di comunicazione utili per essere più competitivi sul mercato.

Milano 16 aprile 2019, Si è chiusa con grande successo di pubblico l’ultima edizione del Viscom Regional, l’evento itinerante organizzato da Viscom Italia, che ha riunito l’intero mondo dell’industria della comunicazione visiva sul territorio barese.

Successo che è stato sancito da 597 professionisti provenienti prevalentemente dal centro sud, che hanno potuto vedere e toccare dal vivo le innumerevoli tecnologie e innovative soluzioni ed assistere con altissimo interesse al vasto programma di seminari tecnici e laboratori live.

Oggi diversificare i propri prodotti e servizi vuol dire avere una marcia in più per distinguersi in un mercato sempre più competitivo. La personalizzazione e i nuovi modelli di marketing sono le chiavi indispensabili per vendere ad un cliente sempre più attento ai cambiamenti.

L’evento Viscom Regional conferma la validità di una formula di evento che sa coniugare area espositiva, laboratori e seminari offrendo con tempestività risposte efficaci alle esigenze d’informazione e formazione degli operatori professionali rappresentando un’occasione unica per prepararsi al meglio ad affrontare le nuove sfide che il mercato presenta.

I numerosi espositori hanno vissuto un clima estremamente positivo, presentando in diretta prodotti e applicazioni ad un pubblico estremamente qualificato con il quale si sono instaurate nuove e proficue relazioni di business.

Le aziende che hanno animato la location dell’UNAHOTELS REGINA hanno dato una panoramica completa del mercato della comunicazione visiva:

ASI D.G. SRL (Brother Industries , Chiossi e Cavazzuti, Eptainks, Guandong Italia, Metamark, Monti Antonio, Roland DG Mid Europe, Siser) – DIGIGRAF SRL (Epson, Canon, Jteck, Neschen) – EUROSCREEN AREA SUD SRL (Avery Dennison, Mimaki, Reflectiv, Siser) – F.LLI PETROSINO SRL (Print Solution – Liyu Italia) FENIX DIGITAL GROUP SRL (HP Italia) – GRAVOTECH SRL – GUANDONG ITALIA SRL – IL PUNTO SRL (SunstarSWF, Golden Laser, Wonder, Yongman, DTG Stampa) – MEDIAGRAFICA SRL (Epson, Eurmoma, Workline, Canon – Mediacol – Plastitech – Orafol – Simona – Perspex – Fedrigoni) P.S.G. SRL (Memo, New Wave Italia, Quasar) – SHOCK LINE SRL – SIR VISUAL SRL (3M, Orafol, Contravision, 0xy Tools) – TRODAT ITALIA SRL (Kupietz, Heri, Trodart, Goldring , Rapesco, PSI) – TROTEC LASER SRL – UNIEVOLUTION SRL (Unibind).