Viscom Bari registra un nuovo grande successo

Il connubio fra informazione e formazione è il filo conduttore del successo della nuova edizione di Viscom Bari alla Fiera del Levante che ha registrato oltre 900 visitatori (+71% rispetto al 2022). Area espositiva, seminari e dimostrazioni live per condividere nuove esperienze di business ed imparare nuove soluzioni di personalizzazione.

Milano, 5 aprile 2023, si è chiusa il 1° aprile scorso la manifestazione Viscom Bari, che anticipa l’edizione di Viscom Italia 2023 – in programma dal 4 al 6 ottobre 2023 Fiera Milano pad. 8/12, che ha portato il mercato della comunicazione visiva sul territorio pugliese registrando un nuovo successo di presenze.

Sono infatti 943 i professionisti registrati (+71% rispetto all’edizione del 2022) e 542 aziende (+98 rispetto al 2022) – provenienti dal centro sud Italia – che hanno potuto testare nuovi macchinari, materiali e applicazioni, parlare e confrontarsi con i leader del mercato. Oltre 40 brand hanno animato il pad. 110 del Centro Congressi del Levante.

La numerosa affluenza di pubblico e l’alta qualità degli espositori hanno confermato sia l’esigenza di mantenere il contatto con il mercato durante l’anno sia la forte richiesta di aggiornamento da parte dei professionisti della comunicazione visiva. Questo scambio di opinioni è stato particolarmente rilevante durante i seminari e i laboratori live per aprire nuovi scenari, che permettano agli attori della comunicazione di disporre di nuovi strumenti indispensabili per differenziarsi dalla concorrenza e aumentare la competitività per ampliare il loro attuale business.

Ad arricchire l’area espositiva un susseguirsi di dimostrazioni live, dove i visitatori hanno potuto vedere come nascono nuove applicazioni per il settore dell’indoor e outdoor, pellicole per l’automotive e interior decoration. La stampa su tessuto ha creato t-shirt, borse di carta ma anche innovative soluzioni per la pelle e semipelle. La creatività della fotografia è stata l’attrazione per la produzione di pannelli da esposizione o la creazione di fotolibri grazie all’uso di rilegatrici professionali.

Un’offerta di contenuti di alto livello durante i seminari tenuti da testimonial di successo per aiutare le imprese a migliorare le loro strategie aziendali e dare risposte concrete ad alcune delle molteplici domande di un mercato in continua crescita, che impone anche alle aziende di mettersi in gioco imparando nuovi linguaggi e competenze tecniche per personalizzare al meglio i loro prodotti.

La segreteria organizzativa sta già lavorando per la prossima edizione di Viscom Bari, che si terrà ad aprile 2024 presso il Nuovo Padiglione – Fiera del Levante.