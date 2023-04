Pozzoli in prestampa sposa Heidelberg Italia

L’azienda milanese, Pozzoli, installa in prestampa Heidelberg Suprasetter 106

Dal 1968 Pozzoli è azienda leader in tema di packaging su misura e di alto profilo. Dall’Entertainment a quello del Cosmetics & Perfumery, dal Wine & Spirits al Fashion, passando per il Food, Pozzoli sin dalla sua fondazione, è stata guidata da valori che ne hanno determinato il perimetro d’azione, modellato la struttura interna, le politiche e la cultura organizzativa. Valori che tutte le donne e gli uomini dell’azienda hanno fatto propri e che ogni giorno ne ispirano l’azione.

Originalità, qualità e pregio. Pozzoli interpreta da sempre ciò che rende l’Italia celebre nel mondo, donando sempre quel tocco in più a ciascuna delle sue creazioni. Con l’obiettivo di un miglioramento continuo l’azienda mira al top: il massimo dei materiali, il massimo della passione, il massimo dell’impegno. Sempre.

Con questa filosofia e con questo credo, Pozzoli oggi installa Heidelberg Suprasetter 106 da 38 lastre ora con doppio caricatore automatico e fornito di punzoni per un registro ottimale in fase di stampa.

Il computer to plate viene guidato dal workflow Prinect Shooter e sarà presto affiancato da Prinect Production Manager Press per avere un dialogo dati con le proprie macchine da stampa via JDF/JMF.

Una soluzione completa che garantisce qualità, velocità e ripetibilità senza precedenti. Pozzoli e Heidelberg Italia creano così un binomio vincente nel mondo del Packaging.