BW Flexible Systems riduce le sue emissioni di carbonio del 92% in Italia

BW Flexible Systems, una società di Barry-Wehmiller Packaging Systems, ha ridotto le emissioni di carbonio nei suoi stabilimenti italiani del 92% grazie a una partnership con E.ON, uno dei maggiori operatori europei di reti energetiche. A partire dal 1° gennaio 2022, i due stabilimenti di produzione italiani dell’azienda di packaging flessibile – situati a Mestrino e Monte di Malo – sono ora alimentati al 100% da energia rinnovabile, come certificato da E.ON.

“La nostra partnership con E.ON è uno dei tanti miglioramenti alla sostenibilità che faremo per sostenere un’industria manifatturiera più verde in futuro”, ha detto Michele Allamprese, Vice Presidente, Europa, per BW Flexible Systems. “Oltre a ridurre il nostro impatto di CO2, questi miglioramenti della sostenibilità permetteranno ai nostri clienti di ridurre l’impatto ambientale delle loro catene di approvvigionamento per tutto il 2022 e oltre”.

In precedenza, gli stabilimenti italiani di BW Flexible Systems erano alimentati da un mix di fonti di energia tradizionale e verde. Sulla base dei dati certificati dal Ministero italiano della Transizione Ecologica e dall’Istituto Nazionale per la Protezione e la Ricerca Ambientale, BW Flexible Systems in Italia stima che cambiando la sua energia verso il 100% di fonti rinnovabili ridurrà le emissioni di carbonio di 252,61 tonnellate nel primo anno.

“Siamo estremamente soddisfatti della leadership dimostrata dai membri del nostro team e dai partner della catena di fornitura in Italia”, ha dichiarato Michelle Bryson, Global Sustainable Packaging Leader per tutte le società di BW Packaging Systems. “Questa è esattamente il tipo di iniziativa che cercheremo di emulare nell’ambito dell’intera organizzazione di BW Packaging Systems mentre continuiamo a sviluppare i nostri programmi di sostenibilità”.

Oltre a questo sforzo di riduzione dell’ impatto di carbonio, BW Packaging Systems ha recentemente annunciato una più ampia tabella di marcia per la sostenibilità che include un migliore utilizzo di materiali responsabili, riciclabilità, design efficiente del packaging, riduzione dei rifiuti e altro ancora. Lo sviluppo del percorso per eseguire alcuni di questi piani potrebbe avvenire presso il Centro tecnico di eccellenza di BW Flexible Systems nel Regno Unito, tra le altre sedi di BW Packaging Systems che hanno lo spazio per collaborare con clienti e fornitori su soluzioni più sostenibili.

BW Flexible Systems crea soluzioni di packaging flessibile riunendo alcuni dei marchi più affidabili e innovativi del settore, come Hayssen, Thiele, Rose Forgrove, Sandiacre, Schib, Simionato, Symach e altri. La sua gamma di macchinari include l’imballaggio form-fill-seal, il flow-wrapping orizzontale, il riempimento e la pallettizzazione di sacchi e altro ancora. BW Flexible Systems è una delle aziende Barry-Wehmiller rappresentate in BW Packaging Systems, che riunisce le capacità collettive di imballaggio di Accraply, BW Flexible Systems, BW Integrated Systems, Pneumatic Scale Angelus e Synerlink.