Riduzione dei tempi di avviamento e aumento della produttività: il sistema di posizionamento digitale Kama CPX 106 per l’allestimento superveloce nella stampa a caldo ha vinto l’EDP Award 2023 nella categoria “Strumenti di supporto alla finitura”.

Il sistema di posizionamento supportato da software è ora disponibile anche per il popolare formato foglio B1. Accelera i compiti di posizionamento di ogni tipo con un risparmio di tempo fino al 90% e riduce al minimo gli scarti. “Si tratta di un’innovazione importante per un settore che ha bisogno di aumentare l’automazione e ridurre i tempi di configurazione delle macchine”, ha affermato la giuria dell’European Digital Press Association. L’Associazione EDP è stata fondata nel 2006 da sei riviste specializzate focalizzate sulla stampa e produzione digitale. Oggi ci sono 20 riviste associate in tutta Europa, che raggiungono più di mezzo milione di lettori in 25 paesi.

“Ovunque siano necessarie goffrature e finiture a caldo con precisione di registro, le aziende di stampa possono trarre vantaggio dal CPX”, afferma Bernd Sauter, amministratore delegato di Kama. “Nella finitura di biglietti d’auguri, etichette e biglietti, nonché di astucci pieghevoli di alta qualità per il mercato dell’imballaggio”. La pluripremiata soluzione Kama può essere utilizzata per tutte le macchine per goffratura a foglio B1 a letto piano, indipendentemente dal produttore. La CPX viene fornita come soluzione autonoma e si ammortizza rapidamente grazie al ROI più rapido nel settore della stampa.

I vantaggi di Kama CPX 106: è facile da usare e risolve il difficile compito di posizionamento; fa risparmiare tempo fin dal primo giorno e aumenta la produttività; è adatto ad ogni macchina per goffratura nel formato foglio B1 e si ripaga rapidamente.