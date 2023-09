Fedrigoni presenta i risultati della semestrale

Il Gruppo Fedrigoni, tra i maggiori operatori al mondo nelle etichette e nei materiali autoadesivi premium e nelle carte speciali per il packaging di lusso e altre soluzioni creative, chiude il primo semestre del 2023 con 971,0 milioni di euro di ricavi, in calo del 9,9% rispetto allo stesso periodo 2022, e 150,9 milioni di euro di Ebitda (-9,2% dal 2022). Tuttavia, l’Ebitda Margin (15,5%) si mantiene in linea con l’anno precedente e le performance sono nettamente superiori alla media dell’industria.

A parte il 2022, che è stato un anno eccezionale, se confrontiamo i numeri con il 2021 osserviamo un trend di crescita costante sia del fatturato, pari a +28,9% (nel 2021 era 753,5 milioni di euro), sia dell’Ebitda, pari a +49,3% (nel 2021, 101,1 milioni di euro). Lo stesso emerge dai dati relativi agli ultimi 12 mesi, da giugno 2022 a giugno 2023: i ricavi pro-forma sono di 2,1 miliardi di euro, in calo del 4,2% dal 2022 (2,2 miliardi di euro nei 12 mesi 2022) ma in crescita rispetto al 2021 del +31,1% (1,6 miliardi di euro nei 12 mesi 2021), così come l’Ebitda pro-forma1 di 335,6 milioni di euro decresce dell’1,3% dal 2022 (339,9 milioni di euro nei 12 mesi 2022) ma sale del +51,9% rispetto al 2021 (221,0 milioni di euro nei 12 mesi 2021).

Fedrigoni, con le sue 5.000 persone in 28 Paesi, 68 tra stabilimenti produttivi e centri di taglio e distribuzione e 25.000 prodotti distribuiti in 132 Paesi, mantiene la sua posizione di primo operatore a livello globale nel luxury packaging e nelle etichette premium per i vini.